El asesino confeso de Las Gabias tras el triple crimen: «Vi al demonio dentro de mi hermana»

El asesino confeso de Las Gabias, que acabó violentamente con la vida de su hermana embarazada y del hijo de ésta, de tres años, ha manifestado ante el juez que vio «el demonio» dentro de su hermana, una declaración que podría servirle para alegar enajenación y ver atenuada su condena.

El acusado, en prisión provisional por el triple crimen, se presentó en el domicilio de la víctima con una lanza artesanal de hierro, una escopeta y un martillo dentro de una mochila, tal y como reconoció ante la Guardia Civil durante la reconstrucción de los hechos. Con la barra metálica mató a la mujer, embarazada de ocho meses, y a su sobrino, para luego intentar prender sin éxito fuego a la casa con el propósito de borrar las huellas.

La llamada de alerta la dio la pareja de la víctima, piloto comercial, desde Baleares, donde se encontraba por motivos de trabajo. Fue él quien se puso en contacto con el 112 tras recibir una alerta en su móvil con la imagen de un sujeto entrando en su chalet de Las Gabias. Intentó hablar con su mujer, pero le fue imposible.

Según ha detallado el criminólogo Nacho Abad en Cuatro, el móvil del crimen, que en un principio apuntaba a una herencia familiar, podrían ser los «celos» y el profundo odio que el asesino sentía hacia su hermana Rosario, de 38 años, que había salido del pueblo para estudiar Farmacia, logrando alcanzar un buen nivel de vida, mientras su hermano nunca fue capaz de abandonar Torredelcampo (Jaén) ni su trabajo como agricultor. Ésa es la principal hipótesis que maneja ahora el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Granada.

El detenido está siendo investigado por la presunta comisión de tres delitos de asesinato, si bien a lo largo de la instrucción se determinará si se mantiene esta calificación o se modifica por la de dos delitos de asesinato y un delito de aborto. «Yo llevaba al demonio dentro. No era consciente de mis actos. No me reconozco», confesó ante el juez al pasar a disposición judicial.