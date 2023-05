Las incógnitas que rodean al crimen de una embarazada y su hijo de 3 años en Las Gabias (Granada)

Tras la aparición en la mañana de este sábado de los cadáveres de una mujer de 38 años, embarazada, y su hijo de tres años, en una vivienda de Las Gabias (Granada), el Gobierno ha confirmado que se trata de muertes «violentas» y que todas las hipótesis permanecen «abiertas». Por el momento no hay detenidos.

La Guardia Civil investiga los hechos como posibles delitos de homicidio o asesinato. En principio, han descartado el móvil del robo e investigan el crimen como un posible doble homicidio. Fue una llamada del marido desde Baleares, la que alertó al 112 de que se estaba produciendo un presunto allanamiento en su vivienda de la localidad granadina luego de saltar la alarma antirrobo. El hombre se encontraba en las islas por motivos laborales, ya que trabaja como piloto en una aerolínea.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este domingo que todas las hipótesis y líneas se mantienen «abiertas» en la investigación. En respuesta a los periodistas en Baza (Granada), tras ejercer su derecho al voto, Fernández ha indicado que, de momento, no se ha practicado ninguna detención y que son varias las líneas que mantienen los investigadores de la Comandancia granadina de la Guardia Civil, a los que se va a sumar la Policía Judicial de la Comisaría Central que se está desplazando hasta Granada.

«Es un hecho absolutamente luctuoso, terrible, tremendo, trágico, que golpea duramente a cualquiera», ha indicado el delegado, quien ha advertido de que en las tareas de investigación del suceso van a ser fundamentales los resultados de las autopsias que se les practiquen a los dos cadáveres que aparecieron en el interior del chalé de Las Gabias.

A partir de ahí, las líneas de investigación «se irán reduciendo y se irán centrando», ha añadido el delegado, quien ha mostrado su «absoluta confianza» en que se pueda esclarecer «lo antes posible» este suceso «tan sumamente trágico».

Fernández no ha detallado si las víctimas presentaban heridas de arma blanca o de bala y ha apostillado que, de cara a la investigación, y sobre todo cuando todavía no hay detenidos o sospechosos, es importante tener «toda la cautela posible» para que no pueda trascender ninguna información que pudiera alertar al autor o autores.

No obstante, ha indicado que la presencia de restos de sangre en el domicilio evidencia que las muertes tanto de la mujer, natural de Torredelcampo (Jaén), como del menor de 3 años han sido «violentas», de ahí que se haya remitido a la tarea científica «muy importante», desde el punto de vista pericial, jurídico y forense, que puedan desarrollar los investigadores para aclarar lo ocurrido.

Detalles del suceso

Los hechos, investigados por la Guardia Civil como posibles delitos de homicidio o asesinato, tuvieron lugar en una casa unifamiliar situada en la calle Arache, de la urbanización Los Chopos, perteneciente al municipio de Las Gabias.

Antes del hallazgo de los cadáveres por parte de los operativos, sobre las 9:15 horas, el marido de la mujer se comunicó con el servicio 112 de las Islas Baleares para advertir del presunto allanamiento de su casa, según informó a EFE el Centro Coordinador de Emergencias en Andalucía, al que no le constaban avisos previos por posibles incendios u otras incidencias en la referida vivienda.

Una vez personados en el lugar numerosos efectivos de Policía Local, Guardia Civil, sanitarios y bomberos, estos últimos procedieron a la apertura forzosa de la puerta y localizaron los cuerpos sin vida de una mujer, en avanzado estado de gestación, y de un niño de tres años en la vivienda, donde encontraron sangre y restos de humo, lo que podría avalar la hipóteisis de que el agresor o agresores intentaran prender fuego a la vivienda para borrar las huellas del posible crimen.

Según detalla la prensa local, los Bomberos encontraron a la mujer embarazada muerta sobre un gran charco de sangre, y el cuerpo sin vida del niño se encontraba en su cama.

El marido alertó al servicio de emergencias de que alguien había intentado acceder a la vivienda y que no había logrado contactar telefónicamente con su mujer. Tras acceder al domicilio, la Policía Local no vio nada extraño y no había evidencias de u n posible robo ni de haberse forzado el perímetro de la finca.