La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, y el coordinador autonómico del partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, han defendido este domingo en Sevilla que las políticas de la formación naranja son las que han posibilitado la transformación y el despegue de esta comunidad tras el cambio político que se produjo en 2018 después de casi 40 años de gobiernos del PSOE-A, acabando además con la losa de «la corrupción socialista».

Así se han pronunciado Arrimadas y Marín en sus intervenciones en el acto de inicio del curso político de Cs que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla. Ambos han comenzado sus discursos lamentando el fallecimiento de un bombero en la lucha contra el fuego en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, y expresando el apoyo a todos los efectivos que están trabajando en la zona en este momento. Arrimadas ha confiado en que la justicia caiga sobre los culpables de este incendio y que no haya lugar en Andalucía, España y el mundo en el que puedan esconderse.

En un discurso en clave andaluz, recordando que ella nació y vivió en esta comunidad, Arrimadas ha indicado que está sorprendida con la rapidez con la que Andalucía ha empezado a despegar cuando sólo han transcurrido dos años y medio de la salida del PSOE-A de la Junta y de la llegada de Cs al Gobierno andaluz. Andalucía, según ha expresado, ha pasado a ser motor de empleo y «tira del carro de España y ayuda a otras comunidades a tirar del carro».

«El milagro andaluz son las políticas naranjas liberales de Ciudadanos», ha afirmado Inés Arrimadas, que ha comentado que con la irrupción de Cs en la Junta se acabó la corrupción que durante tantos años de gobiernos del PSOE afectó a esta región.

«Necesitamos seguir gobernando para seguir sacando la porquería a luz, para seguir dando oportunidades a los jóvenes, para reforzar políticas sociales, apostar por el empleo y atraer inversiones», ha manifestado la dirigente de Cs. Considera que esas políticas sólo las pueda garantizar Cs y ha puesto en valor el trabajo de todos los cinco consejeros naranjas.

Eliminación de trabas burocráticas a empresas, apoyo a los autónomos y a los jóvenes, el impulso a las políticas sociales y apoyo a los más vulnerables, la mayor apuesta por la educación de la historia andaluza o el turismo como industria estratégica, según Arrimadas, llevan el sello naranja y los andaluces son conscientes de lo que este partido está haciendo por esta tierra.

«Se ven los resultados. El cambio en Andalucía es evidente. Somos transformadores», ha comentado Arrimadas, para quien «no hay sitio en España en el que no se vea tan claro el poder transformador de las políticas de Ciudadanos como en Andalucía». «Vamos a seguir transformando Andalucía, haciendo historia, contra viento y marea, pero con nuestros valores y nuestros principios», ha concluido.

«Imparables»

Por su parte, Juan Marín ha asegurado que Cs es «imparable» y es el partido que ha «cambiado Andalucía»: «Habéis hecho algo extraordinario, saquemos pecho. No nos podemos sentar a criticar y no hacer nada, se acabó. Yo no me rindo. Nunca fue para Cs la resignación una opción», ha indicado a los afiliados y cargos de Cs presentes.

Respecto a las encuestas, que no son nada halagüeñas, ha querido dejar claro que «Cs no tiene techo» y se ha mostrado convencido de que los ciudadanos llenarán de votos naranjas las urnas en las elecciones andaluzas. Ha defendido que el naranja es un partido «de fiar» que cumple todo aquello a lo que se compromete, y que es un «muro de contención» ante las políticas extremistas.

Además de impulsar las reformas a las que se comprometió, Cs ha acabado con la «corrupción» en Andalucía, según ha insistido Juan Marín. Ha afeado que la «extrema derecha, la extrema izquierda y el PSOE-A» se hayan unido en el Parlamento, «porque son lo mismo», para rechazar la creación de una comisión de estudio sobre las auditorías.

«Somos incómodos, no les interesamos pero a los andaluces sí. Todo lo que nos comprometimos a hacer lo estamos haciendo, y seguiremos», ha querido dejar claro Juan Marín, quien ha ido nombrado uno por uno a los consejeros de Cs en la Junta y cómo con las políticas que están desarrollando están contribuyendo a transformar esta comunidad. Ha añadido que Andalucía es hoy líder en materia económica y social en este país.