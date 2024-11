Andalucía, pulmón de España: plantará millón y medio de árboles para absorber 300.000 toneladas de CO2

El presidente de la Junta y vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE, Juanma Moreno, ha anunciado este martes, durante su participación en la Cumbre del Clima (COP29) que se celebra en Bakú (Azerbayán), que Andalucía plantará 1,5 millones de árboles que absorberán 300.000 toneladas de CO2 en las próximas tres décadas, lo que supone el equivalente a las emisiones de 220.000 kilómetros diarios en coches de gasolina.

La comunidad liderará de este modo la compensación de emisiones en España con la reforestación de 2.500 hectáreas de árboles repartidos por todo el territorio andaluz. Durante el encuentro de Acción Climática Multigobernanza: Cooperación Regional para la Administración Local y el Sector Privado, en el marco de la COP29, Moreno ha apelado a la colaboración de las empresas privadas para «compensar» el CO2 que emiten por su actividad y contribuir en la lucha contra el contra el calentamiento global.

En este sentido, la Junta pondrá «proyectos a su disposición» en terrenos y montes públicos de Andalucía para que planten ese millón y medio de árboles. Moreno ha asegurado que este plan se implementará ampliando hasta los 27 el catálogo andaluz de proyectos de absorción de CO2, superando incluso el catálogo nacional, que actualmente cuenta con 26 proyectos. Cabe recalcar que Andalucía supone el 17% del territorio de España.

«Necesitamos grandes aliados en esta batalla, en el desarrollo de iniciativas que tienen que ser innovadoras tanto en el medio forestal como en el medio marino», ha añadido Moreno, que ha destacado que el primer proyecto de absorción de carbono azul de Europa se pondrá en marcha en el Parque Nacional de la Bahía de Cádiz, donde Iberostar, Navantia, Moeve, Eulen y Metro de Málaga participan para reponer el ecosistema original de vegetación asociada a marismas de marea con el objetivo de potenciar la capacidad de absorción de CO2.

Implicar al sector privado

Con carácter general, Moreno ha apostado por asumir la financiación climática como una necesidad global para abordar con más ambición la suficiencia económica de la lucha contra el calentamiento global, buscando soluciones que mejoren esa inyección y abriendo la puerta a la participación del sector privado.

«Debemos explorar la participación de la iniciativa privada. Sin dinero y sin financiación es muy difícil la adaptación climática», ha apuntado Moreno, recalcando que Andalucía viene padeciendo sequías, olas de calor y más recientemente lluvias torrenciales tras el paso de la última DANA.

En este punto, el presidente de la Junta ha apelado a la responsabilidad de las regiones, que tienen que hacer «copartícipes» a los gobiernos locales y al sector privado, ya que «ambos tienen en sus manos desarrollar acciones que reviertan en el diseño de ciudades más resilientes y entornos más adaptadas a los cambios». En definitiva, «nuevas políticas urbanísticas» para dar respuestas a una ciudadanía que, a día de hoy, muestra «un gran compromiso» con las prácticas sostenibles, ya sea en el reciclaje, en el uso de energías renovables o con nuevas formas de movilidad.

Moreno ha incidido en que Andalucía es la mayor región del sur de Europa en población y territorio y una de las que más sufre los efectos del calentamiento global y ha añadido que la Junta se toma «muy en serio» el compromiso con la descarbonización y las energías verdes, apostando por desarrollar soluciones de adaptación y facilitar a las empresas métodos innovadores de compensación de emisiones. A este respecto, ha hecho alusión al proyecto Life CO2RK, que lucha contra el deterioro y por la protección de bosques de alcornocales, que son grandes reservorios de carbono, y en el que participan empresas e instituciones interesadas en compensar sus emisiones de CO2.

También ha recordado que, para estos proyectos, Andalucía cuenta con la «clara ventaja» de ser la comunidad de España con más superficie declarada Reserva de la Biosfera, ya que el 50% del territorio es forestal, a lo que se unen los 1.000 kilómetros de costa y la alta concentración de humedales y ecosistemas que ejercen como sumideros de carbono.

«No tenemos otra casa que este planeta, y si se deteriora nos deterioramos nosotros. El esfuerzo tiene que ser de toda la sociedad, porque el problema no va de ideologías ni entiende de fronteras territoriales, sociales o políticas, sino que es una batalla global. Aunque no lo parezca seguimos avanzando, no al ritmo que nos gustaría, pero cada paso que damos es un paso más para un futuro mejor para la humanidad y para nuestro planeta», ha concluido Moreno.