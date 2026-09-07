Andalucía necesitaría 2.000 millones de euros más al año para igualar la financiación que va a recibir Cataluña

Andalucía necesitaría alrededor de 2.000 millones de euros adicionales cada año para alcanzar, con el nuevo modelo de financiación autonómica, un nivel de recursos por habitante ajustado similar al que tendría Cataluña. Esa es una de las principales conclusiones que maneja la Junta de Andalucía en pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El nuevo modelo planteado por el Gobierno central contempla un incremento global de los recursos para las comunidades de régimen común. La propuesta prevé una inyección de unos 21.000 millones de euros anuales desde 2027, además de cambios en los criterios utilizados para distribuir los fondos, con mayor peso de factores como el envejecimiento o la dispersión de la población.

Sin embargo, desde Andalucía consideran que el aumento de recursos no resuelve la diferencia existente con otros territorios. La comunidad sería una de las principales beneficiadas en términos absolutos por el incremento de financiación, pero la Junta sostiene que el reparto mantiene una situación de infrafinanciación que arrastra desde hace años.

La comparación con Cataluña se encuentra en el centro de la controversia. Andalucía considera que el nuevo sistema debe garantizar que las comunidades dispongan de recursos suficientes para prestar servicios públicos esenciales en condiciones similares, independientemente de dónde residan sus ciudadanos.

El Gobierno andaluz cuestiona así que un modelo que incrementa los recursos disponibles pueda mantener diferencias significativas entre territorios. La reclamación de esos 2.000 millones anuales responde precisamente al cálculo de cuánto necesitaría Andalucía para situarse en una posición equiparable a Cataluña en términos de financiación.

El debate se produce además después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera diese luz verde a la propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda, con el respaldo de Cataluña y Canarias. El actual sistema lleva vigente desde 2009 y permanece pendiente de una reforma desde 2014, una situación que ha convertido la financiación autonómica en uno de los principales conflictos territoriales de la política española.

Para Andalucía, la cuestión no se limita a recibir más dinero, sino a conseguir un sistema que permita corregir las diferencias acumuladas y garantice una financiación suficiente y equilibrada para todos los territorios.