Andalucía anuncia la gratuidad de las guarderías públicas el año que viene: «Favorece la conciliación»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comunicó el pasado jueves que, desde el curso 2026/27, la educación en las escuelas infantiles dependientes de la administración autonómica y en los centros asociados será gratuita para los niños y niñas de un año.

Además, desde el curso 2025/26 ya se garantiza la gratuidad para los menores de dos años en escuelas infantiles públicas y en aquellos centros adheridos al Programa de ayuda a las familias. Con la ampliación de esta medida al alumnado de un año a partir del próximo curso, Moreno ha señalado que hasta 130.000 niños y niñas de entre uno y dos años se «podrán beneficiar de la gratuidad al próximo curso».

Así lo ha anunciado Juanma Moreno durante su intervención en una visita a la escuela infantil Los Molares, situada en este municipio de Sevilla.

«Significa que damos un paso más en esa hoja de ruta que tenemos trazada y ese compromiso electoral que adquirimos en el año 2022», ha indicado Juanma Moreno, apuntando que el sistema educativo «va a ser gratuito desde un año hasta prácticamente la universidad porque somos de las pocas comunidades autónomas que además bonifican las matrículas universitarias, simplemente con que se aprueben todas las asignaturas».

Para el presidente, la gratuidad de las escuelas infantiles para niños de un año supone «un enorme esfuerzo de servicio público y de utilidad que hacemos desde el Gobierno andaluz», ya que miles de familias andaluzas se van a poder beneficiar y «tener un alivio económico en estos momentos también difíciles, y un ahorro que puede alcanzar hasta los 240 euros al mes por niño y hasta 2.645 euros en un curso que es aproximadamente de 12 meses».

No al abandono escolar

Ha confiado en que con esta gratuidad se anime a la escolarización de niños, ya que «todavía hay muchas familias, a veces por razones de carácter económico, que no pueden llevar a sus hijos a estas aulas infantiles», cuando es algo «fundamental para la formación evolutiva de los niños» y para la conciliación. Ha indicado que el objetivo es pasar de 38.000 matriculados en este curso a 64.000 en el próximo curso.

Para Moreno, es una medida que «favorece la conciliación, que ayuda especialmente a las familias trabajadoras y que refuerza algo esencial, como es que el lugar de nacimiento o el nivel de renta familiar no condicione la oportunidad de vida desde los primeros años de vida».

Ha indicado que se está avanzando en el objetivo final al que se comprometió su gobierno de lograr, prácticamente, «la escolarización universal y gratuita en el primer ciclo de educación infantil». Ha indicado que la educación infantil «mejora el rendimiento académico futuro de nuestros hijos e hijas» y ayuda también a «prevenir ese fantasma del abandono escolar al que estamos combatiendo con todos nuestros instrumentos» y que hoy se sitúa en un «mínimo histórico» del 14,5%.

Ha señalado que el 1 de abril se inicia el proceso de escolarización (que se mantendrá todo el curso) y ha insistido en animar a las familias a que inscriban a sus hijos.

Moreno ha expresado que es consciente de que el sector de las escuelas infantiles, sobre todo de carácter privado, está pasando por una situación muy compleja, marcada por la caída de la natalidad y el incremento de los costes. Ha agregado que Andalucía sigue teniendo una caída de la natalidad de una manera muy importante, con siete de las ocho provincias con tasas de crecimiento vegetativo negativo.