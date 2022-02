El cantautor y compositor Alejandro Sanz se ha mostrado «orgulloso y agradecido» por su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía, reconocimiento que recibirá el próximo lunes 28 de febrero, Día de Andalucía, junto al compositor y productor musical Manuel Alejandro, al que ha definido como «poeta de la canción».

Así lo ha manifestado el artista a través de un mensaje en su perfil de Instagram, donde ha resaltado que «no hay nada más bello que pertenecer a una familia», y ha dado las gracias a Andalucía «con el corazón revolucionado».

«Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo», ha destacado en la red social.

Además, ha subrayado que recibe este privilegio «de la mano de mi padrino, ahora también tu hijo y mi hermano, Manuel Alejandro, poeta de la canción». «La verdad, no puedo pedir más, sólo dar las gracias y recordarte que yo, ya te quería», ha concluido.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha señalado que Alejandro Sanz se convertirá con este reconocimiento «en uno de los grandes embajadores que tiene Andalucía», al tiempo que ha remarcado que es un «cantautor y compositor universal», y «el artista español con más premios Grammy» en su haber. El también portavoz de la Junta ha agregado que todos los premiados representan «trabajo, innovación, constancia, talento y, sobre todo, amor por Andalucía».

Trayectoria

Alejandro Sanz nació en Madrid, hijo de padres gaditanos. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, es el artista español con mayor número de Premios Grammy de la historia, con un total de cuatro, además de 25 Latin Grammy. En 2017 fue honrado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus importantes contribuciones filantrópicas.

Su vocación musical le llegó siendo un niño, ya que su padre era músico. Empezó a tocar la guitarra con siete años y a los diez ya componía sus propias canciones. Desde el momento de su debut en 1991 (‘Viviendo Deprisa’) hasta la actualidad, todos sus álbumes han sido certificados platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Sanz ha colaborado con diferentes artistas «de renombre» de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Laura Pausini, The Corrs, Ivete Sangalo, Emeli Sandé, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Camila Cabello, Nicky Jam o Tony Bennett.

Alejandro Sanz fue elegido como representante de Europa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para interpretar una emotiva versión del clásico ‘Imagine’ (la obra que John Lennon grabó en 1971), arreglada por Hans Zimmer, junto a otras cuatro figuras del mundo de la música: John Legend representando al continente americano, Keith Urban por Oceanía, Angelique Kidjo por África y las voces del Suginami Children’s Choir de Japón como representantes de Asia.

Comprometido socialmente, el artista ha sido reconocido también por su implicación con ONGs como Save the Children, Greenpeace o Médicos sin Fronteras. Medalla de Andalucía en el año 2000, Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz y pregonero del Carnaval en 2005, e hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla, el artista obtuvo recientemente su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.