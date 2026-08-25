Agustín Bravo se plantea volver a la política tras su paso por Ciudadanos y ser candidato a la alcaldía de Marbella

El conocido presentador de televisión y radio Agustín Bravo se encuentra valorando dar el salto a la política y convertirse en el candidato de Por Mi Pueblo (PMP) a la Alcaldía de Marbella en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. La formación municipalista malagueña ha puesto sobre la mesa el nombre del comunicador como una de sus principales apuestas para intentar ganar presencia en una de las ciudades más importantes de la provincia de Málaga.

Bravo, de 65 años y residente en Marbella, ha recibido la propuesta para encabezar la candidatura del partido y, por el momento, estudia la posibilidad antes de tomar una decisión definitiva. La iniciativa parte de Juan Merino, secretario general de Por Mi Pueblo y alcalde de Ojén, y de Abdeslam Lucena, fundador de la formación y alcalde de Benamocarra. Ambos mantuvieron recientemente un encuentro con el presentador para plantearle formalmente la posibilidad de liderar el proyecto municipal en Marbella.

La respuesta de Bravo todavía no está cerrada. El comunicador ha trasladado que está estudiando «detenidamente» la propuesta y que considera que se trata de «una responsabilidad manifiesta» porque entrar en política supone afrontar «algo muy serio». Su intención es comunicar su decisión a los responsables de Por Mi Pueblo cuando haya valorado todos los aspectos de la oferta.

La formación municipalista considera que el conocido rostro televisivo podría convertirse en un importante reclamo electoral en Marbella. Entre sus argumentos destaca precisamente la vinculación personal y profesional de Bravo con la ciudad, así como su experiencia en los medios de comunicación y su capacidad para desenvolverse ante el público. PMP pretende aprovechar ese perfil para construir una candidatura con un marcado carácter municipalista y alejada de los perfiles políticos tradicionales.

Según ha publicado DiarioSur, la propuesta pretende situar a Agustín Bravo al frente de la candidatura de Por Mi Pueblo en Marbella, una plaza especialmente estratégica para el partido. La formación ya gobierna en Ojén, Benamocarra, Igualeja y Cómpeta y forma parte del Gobierno municipal de Mijas. Su objetivo de cara a los próximos comicios es ampliar considerablemente su presencia territorial y concurrir en alrededor de medio centenar de municipios malagueños.

Una apuesta por un rostro conocido

Marbella representa uno de los principales objetivos de la expansión de Por Mi Pueblo. La ciudad, por su peso demográfico, económico y político dentro de la Costa del Sol, supone una plaza de especial relevancia para una formación que pretende consolidarse como alternativa municipalista en la provincia.

Desde PMP defienden que la incorporación de Bravo permitiría impulsar una candidatura abierta e integradora y acercar el proyecto a distintos sectores de la sociedad marbellí. Entre las cuestiones que la formación pretende situar en el centro de su discurso se encuentran la vivienda, la movilidad, los servicios públicos, la limpieza, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

El perfil de Bravo supone además una ruptura con el político profesional. El comunicador inició su carrera en radio y posteriormente se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Trabajó en TVE dentro del equipo de Jesús Hermida y posteriormente pasó por Telecinco, donde presentó el conocido Telecupón junto a Carmen Sevilla. También trabajó en Antena 3, Canal Sur y Canal Extremadura.

En Canal Sur condujo el programa Bravo por la tarde, mientras que en radio ha desarrollado parte de su trayectoria en emisoras como COPE y Onda Cero Madrid Sur. En 2001 recibió el Premio Antena de Oro al mejor presentador. En los últimos años, además de continuar vinculado a la comunicación, ha desarrollado una faceta profesional relacionada con la oratoria y la formación.

No sería, además, su primer acercamiento a la política. Agustín Bravo ya estuvo relacionado con Ciudadanos en el pasado y llegó a cerrar la candidatura del partido por Sevilla. Ahora, una década después de aquella experiencia, vuelve a tener sobre la mesa la posibilidad de concurrir a unos comicios, aunque en esta ocasión como cabeza de lista en Marbella y de la mano de una formación de carácter estrictamente municipalista.