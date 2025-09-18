Un abogado usa la imputación de García Ortiz para desacreditar a la Fiscalía en un juicio por asesinato

El magistrado de lo Penal de Sevilla, Rafael Díaz Roca, ha llamado la atención al abogado de uno de los acusados en un juicio por asesinato por aludir a la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para restar credibilidad al Ministerio Público y poner en duda su acusación.

La Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles el juicio con jurado popular contra tres hermanos por matar a tiros a un hombre tras un conflicto entre clanes en el barrio hispalense de Torreblanca en 2022. Los inculpados permanecen en prisión preventiva desde hace más de dos años. Las acusaciones particulares han insistido en la «enemistad» previa entre las familias y han recordado que la víctima estuvo casi un año en coma antes de morir.

En su intervención, el letrado Manuel Fernández Poyatos ha usado la imputación de García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, para cuestionar los argumentos del Ministerio Público en este procedimiento, instando al jurado a no considerar su tesis como verdad absoluta porque «su fiscal general está imputado».

Tras ello, el presidente del tribunal le ha dirigido una «advertencia» y ha recalcado que García Ortiz es «nuestro fiscal», es decir, el de toda la ciudadanía, y no sólo el de la fiscal del presente caso. El magistrado le ha sugerido que ese «tipo de comentarios» se hacen «fuera» de la sala y no «dentro».

García Ortiz se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Está acusado de facilitar a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había remitido a la Fiscalía en el marco de la investigación contra él.