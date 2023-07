¿Político limpio? Ni él se lo cree

La última torpeza de Sánchez fue mentirle a Ana Rosa diciendo que era «un político limpio», cuando no hay otro tan sucio ni tramposo como él, aparte de Tezanos, pues al alimón prostituyen las encuestas del CIS para confundir y manipular a la gente con tal de obtener su voto. La comunicadora no pudo contener la sonrisa al oír que el zumbado se declaraba «un político limpio». ¡Menudo hipócrita! Tras la de atrocidades que cometió en un lustro, ahora pone cara de bueno en los platós. Pero ya nadie le cree. The 23rd of J he will go to hell, (el 23J se irá al carajo), auguran los rotativos ingleses. Y que le guste, reza la maldición gitana. Le esperan las gozosas saunas de su suegro para curar males. Gripó el Falcon y se acabaron esos secretos y sinuosos viajes a Marruecos, es decir, a la inconsciencia.

Dostoievski afirma en Los Poseídos: «Partiendo de la libertad ilimitada, se llega fácilmente al despotismo sin límites». He ahí el escueto guion de Sánchez, empezó con purgas y luego pasó de los demás, incluido el Rey. Sólo él merece brillar. Luis Ventoso se burla de «la indigencia de Sánchez ante el 23J» y le hace un traje a medida al felón: «Su penuria de cara a los comicios se percibe en que solo tiene dos argumentos, la milonga de un supuesto éxito económico y el miedo a Vox, que ya no vende. En realidad, son más los españoles que prefieren un Gobierno con Feijóo y Abascal que los que desean que reedite el club social Sánchez-Yoli-Arnaldo-Junqueras. Las elecciones del 23J, van de eso. ¿Queremos seguir o no, con un Gobierno de España que dependerá, para existir, de etarras y golpistas catalanes? Esta semana Tezanos ha publicado que el PSOE ganará el 23J con medio punto de ventaja sobre el PP. Sánchez, en cambio, reconoce que están a tres puntos. Resulta divertido que ni el propio tipo que ha encargado el tongo, dé ya por buenas las encuestas que manipula el indecente Tezanos, en lo que ha sido uno de los mayores abusos de esta legislatura».

¿Cómo puede ser Sánchez «un político limpio» si es el político más canalla, fullero y traidor que ha dado la España del s. XXI, con permiso del chavista ZP? Algo no cuadra, estamos ante un monstruo con dos cabezas, la supuestamente limpia y la sin ninguna duda, sucia. Según Narciso Michavila, que clava las encuestas, a Feijóo, con la tendencia de las mismas a su favor, le basta salir indemne del cara a cara con Sánchez, para poner un pie en Moncloa. El gallego es un hombre elegante y sabrá esquivar las cornadas de mal estilo del perdedor, que saldrá hecho una furia, empleando sus peores artes, porque desconoce la buena educación.