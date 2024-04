La matrícula verde: el motivo que ha provocado el desplome de las ventas de vehículos de lujo

Una de las mayores polémicas que se han producido en los últimos tiempos es lo que se ha producido con la matrícula verde. Todo ello ha sucedido en Corea del Sur.

A comienzos de este año, el Ministerio de Tierra, Infraestructura y transporte, lo que hizo fue exigir que los coches de empresa tengan un precio superior a los ochenta millones de wones (casi cincuenta y cinco mil euros al cambio), tengan matrícula verde.

Las ventas de coches premium se han reducido

Esta normativa ha tenido como consecuencia una gran caída de ventas de coches de lujo, ya que los que compraban esta clase de coches ven este tipo de matrículas tan llamativas, asociadas a los modelos de alquiler y leasing, lo que ha perjudicado la imagen.

El caso es que los números no dejan mucho espacio para las dudas. La Asociación de Importadores y Distribuidores de Automóviles coreanos evidenció que las ventas totales de coches importadores en enero fueron de 13.083 unidades, después de haber experimentado una bajada interanual del diecinueve por ciento, que supone la cifra más baja desde el año dos mil trece.

Toda esta decisión es debida a que los propietarios de compañías que adquirían vehículos de gama alta que estaban dirigidos al uso privado de cara a la evasión de impuestos. Calculamos que con este cálculo se han podido ahorrar hasta ocho millones de wones.

Aparentar también es habitual en el país asiático

Lo que parece claro es que a los compradores no les agrada el que las personas piensen que ese coche de verdad no es de él, y menos todavía llamar la atención de la hacienda surcoreana.

En especial hablamos de un país donde la delación del vecino y de cualquiera para a ser un negocio adecuado, puesto que desde hace ya bastantes años hay escuelas para poder denunciar y que se cobren las recompensas de la propia administración.

Los coches, se puede decir que son un blanco de lo más sencillo, algo que se ha podido ver por las personas que han estado en Corea del Sur, a excepción de los coches de lujo. No se denuncia coches caros, puesto que hay miedo a denunciar a una persona que tenga mucho poder o influencia, de tal forma que haga que se lo piense más de una vez antes de dar el paso.

El caso es que si actualmente el coche llevara una matrícula verde, va a poder ser denunciado más fácilmente, puesto que no va a ser el vehículo de un particular y el que es del delator no va a tener miedo a las posibles represalias.

No estamos ante el único motivo

No estamos ante el único motivo. En este sentido, la medida de poder identificar los coches de empresa que tienen matrícula verde parece que funcionan bastante bien. Lo que ocurre es que también la demanda existente de vehículos caros se ha reducido ante la escasez de signos inmediatos para la recuperación de la economía.

A pesar de todo esto, la economía de Corea del Sur ha resistido los vaivenes que han tenido los elevados tipos globales. La OCDE en este sentido, ha ajustado el crecimiento del país para 2024 hasta en un 2,2%, siendo estos números por encima de lo que el mismo banco de Corea proyecto (2,1%).

Una situación compleja y muy coreana …

Los automóviles han sido siempre algo más que un medio de transporte. Es cierto que para algunos es un hobby, un instrumento de libertad o también una fuente de diversión, mientras que para otras personas es un símbolo de estatus social. En el caso de Corea del Sur no es diferente.

Al haberse reducido la venta de marcas de lujo, hay que buscar en la propia vanidad de un país que es el que tiene una tasa más elevada en operaciones de cirugía estética de todo el mundo.

El que desde este año los coches que estén matriculados a nombre de una empresa deban llevar una matrícula verde, significa que se puede recuperar el IV y desgravarse todo como antes. Solo cambia el que hay que llevar una matrícula con el ya famoso color verde chillón.

Al final, lo que ocurre es que puedes conducir un Ferrari, pero si la gente te ve con matrícula verde, sabrán que no conduces un coche propio, sino que es el de una empresa, aunque vaya a ser propiedad de quien lo conduce. Todo ello ha provocado esa bajada de ventas de los coches de lujo.

Conducir un Rolls Royce sí, pero si el vecino ve que no lo pague de mi bolsillo y que me estoy aprovechando del sistema, parece que ya no es tan interesante. Así está ahora la situación en tierras coreanas.

Así que ya sabemos cuál ha sido el problema. Esperamos que no sigan en nuestro país este tipo de estrategia o algo similar, puesto que el aparentar es algo que también nos gusta por aquí, ¿no?