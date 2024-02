Esta española revoluciona las redes por mostrar cómo es su casa en Corea del Sur

Las redes sociales se han revolucionado ante un vídeo de una española que nos enseña su casa en Corea del Sur. Vivir la experiencia de salir de España es algo que cada vez más jóvenes buscan, esperando encontrar un buen trabajo o adquiriendo una formación extra.

Esta joven nos enseña la forma en la que uno puede hacer realidad el sueño de vivir en Corea del Sur. Un país que tiene mucho encanto y se ha convertido en polo de atracción de aquellos que deciden cambiar su casa de 100 metros cuadrados por un piso de 10 metros.

Así es una casa en Corea del Sur

Cada país tiene un estilo de vida y una cultura que puede ser muy diferente, cada vez viajamos más e incluso vivimos fuera de España. Algo que las redes sociales se encargan de marcar, pero que también nos indican la mayoría de las estadísticas. Los intercambios entre universidades o las empresas que contratan españoles, son cada vez mayores.

La oportunidad de esta joven de dejarlo todo y vivir en Corea del Sur llegó y con ella la demostración de adaptarse a un estilo de vida y una forma de vivir totalmente distinta a la que tenemos en nuestro país. Asia es otro mundo, no solo en costumbres o gastronomía, también a la hora de vivir en las grandes ciudades.

Las grandes capitales reciben millones de personas que quieren trabajar o estudiar en ellas, por lo que deben crear un tipo de viviendas que ayude a estos jóvenes o trabajadores a cumplir con sus sueños. La forma de hacerlo, en este sentido, es a través de grandes edificios como los que vive esta española.

Ella misma es la encargada de decirnos cómo consiguió este piso y la manera en la que se ha adaptado a él. No es nada fácil empezar desde cero en un país nuevo, pero en este caso, es aún más complicado si tenemos en cuenta que estamos ante un país con unas normas y una forma de vivir muy diferente.

Lo mejor de este vídeo viral es que más allá de enseñarnos su nueva vida, nos hace reflexionar, sobre lo que necesitamos y lo que no realmente para vivir bien. Así es cómo vive una española en Corea del Sur.

Esta española revoluciona las redes sociales

Las redes sociales nos han mostrado cómo se vive en un piso en Corea del Sur. Un espacio pequeño, pero muy bien organizado que prácticamente nos está diciendo que con menos podemos vivir especialmente bien. Esta española que vive en este país asiático acaba dándonos una gran lección.

Lo primero que vemos al llegar al piso es esa entrada en la que cambiamos de zapatos. En toda Asia y gran parte del mundo, los zapatos de la calle se quedan fuera, por el interior se va en zapatillas o descalzos, de esta manera se mantiene el suelo más limpio. Al cambiar de zapatos, vemos como se dejan las botas en el armario.

Unos armarios de la entrada en la que hay casi de todo, hasta el papel de WC. La panorámica de la habitación o piso, dependiendo de cómo se mire es total. Tenemos la cama al fondo y dos pequeñas ventanas. Una superficie de trabajo con una mesa grande y poco más.

Destaca la nevera en la que se guarda la comida, con congelador que va pegada a la mesa de trabajo o de comer. Se puede quitar para usar de mesa de comedor el ordenador, siendo bastante grande para todo. La española nos enseña el único espacio privado de la casa, el baño.

Vemos como no hay plato de ducha, porque todo el baño se convierte en una ducha, al estar alicatado y tener el desagüe en el suelo. Estamos ante un tipo de elemento que parece incómodo, pero por lo que vemos no lo es. Hay que tener cuidado al entrar y salir y también en dónde dejar las toallas para que no se mojen.

Después, vemos como aparece de un armario, la cocina. Básicamente tiene un fregadero y una placa para cocinar que se enchufa a la luz, según ella con esto es suficiente para cocinar. Realmente no le falta de nada ya que tiene armarios empotrados, una cama con cajones debajo y sobre todo, una calefacción adecuada y necesaria con aire acondicionado que ella misma puede regular en verano.

El confort parece máximo y si está bien recogido, te obliga a vivir con lo mínimo, pero sin que te falte de nada. Algo que quizás debemos empezar a implementar en unas grandes ciudades en las que lo único que falta es espacio. Esta joven explica cómo consiguió el piso y lo que paga por él al mes, 500 euros. Una cantidad de dinero que se puede permitir, teniendo en cuenta los sueldos de ese país, se cobran más de 3.000 euros al mes, siendo ese el salario medio.