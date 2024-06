Lo que ocurrirá en la segunda parte de la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’, según los libros

El jueves 13 de junio se estrena la segunda parte de la tercera temporada de Los Bridgerton. Todo un acontecimiento que tiene a miles de fans ansiosos por saber cómo acabará la historia de amor de Penélope y Colin. Cuatro capítulos que se centrarán en descubrir la identidad de la cotilla mayor del reino, Lady Whistledown (alter ego de Penélope), con todo lo que ello implica para sus protagonistas. Si creíamos que lo habíamos visto todo, nos equivocábamos. Todavía queda lo mejor. Los creadores de la serie, una de las más exitosas de la plataforma, han sido muy listos a la hora de subdividir la trama. En los primeros episodios se crea y se cierra un arco muy potente pero se abre otro mucho mejor. En la primera parte de la tercera temporada, los fans de la saga literaria, creada por Julia Quinn ya podían ver los cambios de adaptación que se habían hecho con respecto a los libros, por lo que esperamos lo mismo en esta etapa final. Pero, según las novelas, el final entre Penélope y Colin está muy claro ¿Quiéres saber cuál es? Atención: spoilers.

Trama de la tercera temporada: lo que ha pasado hasta ahora

Como ya se ha mencionado, esta temporada se centra en el romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton (Luke Newton). En las novelas, ahora hubiese sido el turno de la historia de amor de Benedict Bridgerton (que es de lo que trata el tercer librO), pero los productores decidieron saltarse el orden original ya que habían sembrado la trama entre Penélope y Colin desde el primer capítulo. Ella, la marginada con sobrepeso, siempre ha estado enamorada de su apuesto vecino sin ser correspondida… Hasta ahora.

El personaje de Penelope Featherington, interpretado por Nicola Coughlan, deberá enfrentarse además a sus problemas personales, no sólo familiares, sino su amistad con Eloise Bridgerton, con quien comenzó a tener serios enfrentamientos, especialmente tras descubrirse que Penelope era, en realidad, Lady Whistledown, la cronista social de la época y narradora de la serie.

En los cuatro capítulos estrenados este 16 de mayo, hemos visto cómo Penélope está más sola que nunca. Su íntima amiga, Eloise, no le dirige la palabra y el amor de su vida, Colin, ha vuelto de viaje convertido en todo un dandy por el que suspiran las damas de la alta sociedad.

Colin decide ayudar a Penélope a encontrar marido y para ello le da lecciones de seducción. El plan se va al traste tras ser descubierto y Penélope le pide a su amigo que le de un beso ya que cree que se quedará soltera toda la vida y no quiere morir sin tener esa experiencia. El joven Bridgerton acepta y, a partir de ahí ,es él el que empieza a sentirse atraído por su vecina. El final del cuarto capítulo es para aplaudir: Colin le confiesa su amor a Penélope y le pide matrimonio. ¿Final feliz? Para nada.

Lo que va a ocurrir según los libros

Ahora vamos con los spoilers. Como ya hemos dicho, en la serie hay cosas distintas (sobre todo subtramas) con respecto a los libros. En un intento por descubrir la identidad de Lady Whistledown, Lady Danbury ofrece una recompensa a quien proporcione información. En ese momento, Cressida Cowper (la nueva amiga Eloise que lleva años acosando a Penélope) asegura ser la escritora de chismes con el fin de obtener el dinero, ya que su situación económica es vulnerable.

Simultáneamente, Colin se da cuenta, a través de una serie de pistas, de que Penélope es Lady Whistledown, lo que genera un gran conflicto entre ellos, dado que en su columna se mencionan varios miembros de la familia Bridgerton. De hecho, en el primer capítulo de la tercera temporada se queda muy claro el odio que le tiene él a la cronista anónima sin saber que la conoce.

En la novela (titulada Seduciendo a Mr. Bridgerton), hay un momento en el que Penélope decide confesar pero Colin la convence para que no lo haga. La cosa se complica cuando Cressida descubre la identidad de Lady Whistledown y los chantajea, exigiendo dinero a cambio de su silencio.

Durante un baile que ofrecen Daphne y el duque (protagonistas de la primera temporada pero que no aparecen en la tercera, por lo que seguramente se cambie a los anfitriones de la fiesta), Los Bridgerton hacen piña con Penélope y es el propio Colin el que destapa la identidad de su futura esposa y la apoya públicamente. En el libro, ambos se casan pero no es la única boda de la familia, puesto que Francesca Bridgerton también se casa en este libro con John Stirling, conocido como Lord Kilmartin, pero lamentablemente no duran muchos años juntos.

Esta novela, la cuarta, abre el camino para la siguiente, A Sir Phillip, con amor, protagonizada por Eloise, quien se plantea, por primera vez, creer en el amor después de ver lo sucedido con Penélope y su hermano Colin. No sabemos, sin embargo, si la cuarta temporada de Los Bridgerton recurrirá a esta trama o a la de Benedict, que es el protagonista de la tercera novela (aunque en la ficción de Netflix han cambiado el orden).