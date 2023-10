Esta es la razón por la que tu perro tira la comida fuera del bol

Hay determinados comportamientos de los canes que a todos nos llaman la atención, pero la mayoría de ellos tienen una explicación lógica. Por ejemplo, si el perro tira la comida fuera del bol puede que forme parte de un juego o que no esté satisfecho con la comida que se le ofrece. A continuación, exploramos las diferentes causas que pueden explicar este comportamiento.

¿Por qué el perro tira la comida fuera del bol?

Los canes son curiosos por naturaleza. Les encanta explorar y observar todo lo que les rodea. Teniendo esto en cuenta, en ocasiones tiran la comida fuera del bol para explorar el entorno y ver cómo reaccionan las cosas cuando las tocan con sus patas o hocicos.

Si el bol es muy pequeño o profundo, cabe la posibilidad de que el perro se sienta incómodo mientras come. En este caso, podría tirar la comida fuera del bol para poder ingerirla más cómodamente.

Si hay algo que caracteriza a los perros, sobre todo cuando son cachorros, es que le encanta jugar. A algunos les gusta jugar con la comida, especialmente si están solos y se aburren, así que en este caso es normal que tiren la comida fuera del bol.

A pesar de que la domesticación de los perros comenzó hace miles de años, no han perdido muchos de sus instintos naturales, entre ellos el de caza. Tirar la comida fuera del bol puede derivar del instinto de caza de lo canes. En la naturaleza, los lobos a menudo cazan y luego arrastran su presa a otro lugar para comerla.

Si el perro no está satisfecho con la comida que se le ofrece, puede manifestar su disgusto tirándola fuera del bol. Con este comportamiento, puede que esté buscando algo más sabroso o simplemente estar tratando de comunicar que no le gusta esa comida en particular.

Ciertos problemas dentales pueden hacer que el perro se sienta incómodo al comer. En un intento por evitar el dolor, puede que manipule la comida de manera diferente, y para ello la tire al suelo.

Y, por último, cabe señalar que en los últimos años ha aumentado el número de perros que sufren estrés o ansiedad. En este caso, pueden mostrar comportamientos inusuales, como tirar la comida fuera del bol, como una forma de liberar tensiones.

Para entender mejor por qué el perro tira la comida fuera del bol, es importante observar su comportamiento y, si es necesario, consultar al veterinario.