El periodista Chapu Apaolaza abandona ‘Mañaneros 360’ tras ser insultado: «Todo tiene un límite»

Este miércoles 4 de julio Leire Díez, la periodista y ahora ex militante del PSOE que ha estado en el centro del huracán por los audios filtrados de conversaciones con presuntos implicados en la trama de hidrocarburos, Ha comparecido ante los medios además de dar una entrevista en exclusiva a OKDIARIO. Sobre esta comparecencia se ha debatido en Mañaneros 360, el programa presentado por Javier Ruiz en La 1 de TVE.

Chapu Apaolaza, colaborador habitual del programa, ha dicho sentirse «gilipollas» al escuchar a Leire Diez. El periodista pensaba la llamada ‘fontanera del PSOE quería esgañar a los españoles tomándoles por «gilipollas»

Tras hablar Apaolaza le ha tocado el turno de palabra a Javier Losada pero durante la intervención de éste, se ha podido escuchar a Chapu y a Marta Nebot discutiendo en voz baja. “¿Qué me has dicho… qué me dices?” le ha preguntado el periodista a su compañera, a lo que ella ha contrestado: Te lo dices tú solo».

Apaolaza se ha puesto cada vez más incómodo y le ha preguntado a Nebot: «¿Me estás llamando gilipollas?». Ella ha replicado: «No, te lo llamas tú». Él ha insistido en que“Digo que me siento gilipollas, pero si tú me estás llamando gilipollas…”. A lo que ella ha repetido que: «Por eso, te das por aludido».

Javier, Ruiz, el presentador de Mañaneros 360 ha intervenido y ha dicho: “¿Qué está pasando? ¿Qué os estáis haciendo?.» Apaolaza no ha podido más y ha estallado: “¡Que me está llamando gilipollas!. Marta me dice que me lo estoy diciendo yo solo, que me estoy llamando gilipollas. Así que yo, en un plató donde se me insulta de esta forma, no puedo quedarme. Y no es la primera vez.

En ese momento, Chapu se ha levantado de la mesa de debate y se ha ido del plató mientras que Nebot se ha hecho la sorprendida. Javier Ruiz ha dicho: «Esto es el templo de la palabra y del respeto, así que vamos a intentar continuar».

