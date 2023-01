Bombazo: Melissa Jiménez sale con este famoso presentador

Tras 8 años de relación, 5 de matrimonio y 3 hijos en común, Melissa Jiménez y Marc Bartra confirmaron su divorcio a principios de 2022, y un año después ya se pueden confirmar que ambos están rehaciendo sus vidas junto a sus nuevas parejas. El nuevo novio de Melissa Jiménez es un famosísimo presentador de televisión y que la noticia se haya destapado ha supuesto un auténtico bombazo en el mundillo del famoseo… ¡sigue leyendo y descubre quién es!.

Dani Martínez, el nuevo novio de Melissa Jiménez

La periodista deportiva y el ex futbolista del Betis se separaron en diciembre de 2021, una separación que debía estar muy clara ya que no tardaron en firmar el divorcio. Mientras que su ex ha rehecho su vida con la modelo Jessica Goicoechea, con quien incluso posa ya en sus redes sociales, Melissa ha vuelto a encontrar en el amor en los brazos de un famosísimo presentador de televisión muy conocido en nuestro país… ¡Dani Martínez!

La revista ‘¡Hola!’ ha sido la publicación encargada de hacer mostrar unas fotografías de la nueva pareja paseando por las calles de Madrid, con Dani revisando y apuntando números de teléfono de algunos pisos de la capital, quién sabe si para mudarse él sólo o para hacerlo los dos… incluyendo a los tres hijos de la periodista. Actualmente jurado en ‘Got Talent’, Dani se muestra contento y relajado junto a Melissa, y aunque no se aprecian en las fotografías gestos cariñosos, sí se percibe una gran complicidad entre ambos, dicen que la complicidad del nuevo amor y la nueva ilusión.

Aunque Melissa estaba en Madrid con Dani Martínez, hay que recordar que oficialmente reside en Sevilla, que es a donde se mudó cuando su ex Marc Bartra fichó por el Real Betis hace unos años, y aunque él se fue hace unos meses a Turquía, ella sigue viviendo en la ciudad andaluza con sus tres hijos. Se desconoce por el momento si tiene intención de mudarse a Madrid o volver a Barcelona, lo que sin duda será un gran movimiento para toda la familia… y quién sabe si para un nuevo amor.

Poco después de firmar su divorcio, Melissa comenzó la que sería una breve relación con Tom Claessen, un joven belga que trabajaba como director de una escudería de Fórmula 3 y con el que estuvo dos meses, tiempo durante el que se les vio paseando por Sevilla en varias ocasiones, e incluso se dijo que había conocido a sus hijos… pero tras ese par de meses no se les volvió a ver juntos.