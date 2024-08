La mejor ruta de senderismo de Navarra está en un pueblo de 70 habitantes: «Perfecta para principiantes»

El senderismo es una de las actividades al aire libre más de moda en España al tratarse de una forma de hacer deporte, conectar con la naturaleza y pasar buenos ratos con familia y amigos. Aun así, a muchas personas les da vértigo hacer una ruta por si no están preparados.

Para los senderistas más inexpertos hay rutas fantásticas, con paisajes hermosos y que sirven como punto de partida. Una de las mejores de toda España para iniciarse está en Navarra, en Peña Izaga y es tan fácil que cualquier adulto que se lo proponga puede hacerla.

¿Dónde está la ruta?

La ruta de Peña Izaga tiene un formato circular por lo que empezarás y acabarás en el mismo punto: Ardanaz.

Ardanaz es un pueblo en la cuenca de Pamplona de 70 habitantes que también merece la pena visitar. Este enclave sirve como punto de reunión, para aparcar el coche y también para comer después de la caminata.

Desde Ardanaz el trayecto consiste en un paseo por el faldón de la montaña donde puedes pararte a ver la ermita de San Miguel o el bosque de bojes.

¿Cómo es la ruta?

La ruta tiene tramos exigentes ya que hay que salvar un desnivel de 800 metros. Tiene una distancia de 12 kilómetros y puede completarse en tres horas y media.

Durante el camino irás encontrando pequeños balcones que puedes usar como miradores. Las vistas son uno de los grandes atractivos y si el día está claro llegarás a ver los Pirineos.

Durante todo el trayecto irás por sendas y el camino está correctamente señalizado así que no corres el riesgo de perderte.

Cosas a tener en cuenta

La ruta no es larga ni requiere un buen nivel técnico, pero las subidas pueden ser demasiado exigentes si no estás en buena forma. Además, en un par de momentos el camino se estrecha por lo que no es una opción ideal si tienes vértigo.

La segunda parte del recorrido (ya en bajada) es bastante pedregoso por lo que, si esto te supone una molestia, una alternativa es regresar por el mismo camino una vez alcances la ermita.

Recuerda que estás en el monte y vas a realizar una actividad física. Llévate calzado adecuado y ropa cómoda. Además, prepárate para la lluvia y consulta el tiempo antes de salir de casa. No hacerlo podría jugarte una mala pasada.

Muchas personas realizan esta ruta con su mascota, pero asegúrate de que la tuya se adaptará bien a la ruta.