Este verano, enamórate de la costa gaditana en el renovado Meliá Zahara Atlanterra

Este verano el hotel Meliá Zahara Atlanterra ofrece la mejor experiencia vacacional. Con nuevos espacios y servicios, este hotel ubicado en la costa gaditana ya es la opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones de verano en las que el mar y el mejor ambiente andaluz sean protagonistas.

Meliá Zahara Atlanterra es uno de los hoteles más reconocidos de la zona y no es para menos. Situado en la playa de Zahara de los Atunes, este resort, cuenta con todo lo necesario para convertir las vacaciones de verano en el mejor recuerdo del año. Ahora, con mejoras en sus principales instalaciones y con nuevos servicios que elevan la experiencia de sus clientes, el hotel es un santuario de tranquilidad y bienestar.

Entre sus renovadas habitaciones destacan las Family Suites, especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de las familias. El Meliá Zahara Atlanterra estrena, además, unas espectaculares villas decoradas al estilo balinés que, con jardín y piscina privada, son perfectas para los viajeros más exigentes y para aquellos huéspedes que buscan un extra de tranquilidad.

Las villas, así como una selección de las mejores habitaciones que han sido totalmente reformadas – también una selección de las mejores Family Suites – cuentan con el servicio The Level. Pero ¿qué es The Level? Es un servicio que te aportará una mejor experiencia, mayor exclusividad y beneficios especiales. Los huéspedes que se alojen en habitaciones The Level llevarán su experiencia a un nivel superior y con mayor personalización. Cuentan además con acceso exclusivo a espacios como el The Level Lounge, un nuevo y amplio espacio abierto de más de 400 metros cuadrados donde encontrarán zona de check-in privada y una zona en la que poder degustar deliciosos tentempiés y bebidas a lo largo del día.

Una de las novedades que presenta esta temporada el Meliá Zahara Atlanterra, especialmente diseñada para familias, es su concepto infantil The Kidsdom. Se trata de una novedad para los más pequeños de la familia con diferentes clubes llenos de diversión y preparados para niños y niñas con edades entre 8 meses y 10 años, a los que se les suman las nuevas instalaciones del hotel como la piscina infantil y el Splash Park, además de la piscina para familias con zona de arena de la playa de Zahara de los Atunes.

El Meliá Zahara Atlanterra también es perfecto para quienes buscan una experiencia orientada al bienestar. Su nuevo centro de salud y belleza cuenta con una impresionante zona de spa con los circuitos y tratamiento más avanzados. Además, el hotel tiene a disposición de sus huéspedes un completo gimnasio. Sus instalaciones exteriores son también espacios en los que relajarse y mimarse; el hotel cuenta con una espectacular piscina lago con camas balinesas y hamacas, perfecta para relajarse, y sus impresionantes jardines exóticos, que rodean el hotel y lo convierten en un oasis.

La oferta gastronómica es otro de los puntos fuertes que presenta el Meliá Zahara Atlanterra esta temporada. El hotel cuenta con Mosaico, su restaurante buffet para desayuno y cena, y con un nuevo restaurante a la carta, GAIA Grill, de carnes a la parrilla, ubicado en la nueva terraza infinita del edificio principal. Además, los huéspedes podrán disfrutar del mejor ambiente junto al mar y degustar exquisitos pescados de la zona acompañados de música y de los mejores cócteles en Breeza Beach Club, su chiringuito en la playa de Atlanterra. Junto a estos restaurantes, Lobby Bar Mosaico, donde poder disfrutar de las mejores bebidas; Gaia Pool Bar, el bar de piscina con barra húmeda; y Kidsdom Corner, perfecto para una pausa mientras se disfruta de la oferta familiar del hotel, completan las opciones gastronómicas del hotel.

