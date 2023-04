¿Te apetece una escapada de lujo para desconectar, relajarte y disfrutar de la mejor gastronomía? Pues tu sitio está en Tenerife. El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden tiene todas las características necesarias para hacer un viaje inolvidable. Es uno de los alojamientos más emblemáticos de las Islas Canarias y no le falta detalle para que sus clientes disfruten de una experiencia 360º sin necesidad de salir de sus instalaciones.

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden está situado en el norte de Tenerife, en la zona más exclusiva de Puerto de La Cruz. Como su nombre indica, el Botánico está rodeado de 25.000 m² de parques y jardines subtropicales y ofrece impresionantes vistas al bellísimo Valle de La Orotava, el Monte Teide y el impactante Océano Atlántico.

Se trata de un hotel 5 estrellas gran lujo. En 1998 se convirtió en el primer hotel de las Islas Canarias en formar parte de The Leading Hotels of the World, un consorcio hotelero que tiene más de 430 hoteles y resorts de lujo en más de 80 países. Es decir, una organización en la que están los mejores hoteles del mundo. Y no es sólo top a nivel mundial, si no que también cuenta con uno de los mejores spas de toda Europa.

Las habitaciones

Al ser un hotel 5 estrellas gran lujo sus estancias son simplemente espectaculares. En total cuenta con 252 habitaciones y suites distribuidas a lo largo de cinco de las siete plantas del hotel con decoración clásica, exclusivos materiales, terrazas amuebladas y grandes ventanales con luz natural y espectaculares vistas al Océano Atlántico, los jardines del hotel o el Teide.

Cada habitación cuenta con su propio balcón o terraza amueblada, cuartos de baño de mármol italiano con ducha y bañera independientes, y están equipadas con todos los extras como aire acondicionado o calefacción (según la época del año), TV vía satélite y hasta un moderno sistema de insonorización que asegura un ambiente tranquilo y agradable.

En total, el hotel ofrece 200 habitaciones dobles deluxe (las más normales con 35-45 m²), cinco habitaciones ático dobles (35-45 m²), 32 junior suites ambassador (50-60 m²), ocho senator suites (68-88 m²), seis suites ático (170-220 m² con grandes terrazas y espléndidas vistas al Teide y al Valle de la Orotava), y una suite real (420 m² + 160 m² de terraza).

La variedad de alojamiento y su encanto han convertido al Hotel Botánico en todo un referente cultural de Tenerife entre los viajeros más exigentes que han visitado la isla. Las mejores de ellas homenajean a huéspedes históricos como Michael Jackson o la Reina Sirikit de Tailandia. Pero, por su puesto, la mejor habitación es la suite real, la Gran Suite Bill Clinton.

La suite real es un espacio de ensueño. Sus 580 m² y una impresionante decoración con obras de arte únicas y antigüedades traídas de diversos rincones del mundo hicieron que se convirtiera en la favorita del ex mandatario norteamericano. Ubicada en su propia ala en la quinta planta, puede presumir de su propio acceso exclusivo y ofrece tres dormitorios, tres cuartos de baño, cocina, comedor, amplio y elegante salón con área de trabajo, una espectacular terraza y un jacuzzi interior.

Gastronomía

El plato fuerte de este hotel es su impresionante spa, pero su gastronomía no se queda atrás. El Hotel Botánico cuenta con cuatro restaurantes a la carta donde poder degustar los mejores platos de cocinas de diversas regiones de España, como la propia de Canarias, pero también de otros países como Italia, Tailandia o China. Un delicioso viaje gastronómico que no te puedes perder.

Estos son sus restaurantes:

Il Pappagallo : un restaurante italiano a la carta que cuenta con un variado menú que va desde la antipasti hasta la pasta fresca que ellos mismos elaboran, el risotto y una gran selección de carne y pescado fresco. Su chef es Giorgio Girolimini y sus recomendaciones pasan por su ravioli de setas, su pulpo al grill con emulsión de mojo picón y, como postre, su esponjoso y fresco Tiramisú.

: un a la carta que cuenta con un variado menú que va desde la antipasti hasta la pasta fresca que ellos mismos elaboran, el risotto y una gran selección de carne y pescado fresco. Su chef es Giorgio Girolimini y sus recomendaciones pasan por su ravioli de setas, su pulpo al grill con emulsión de mojo picón y, como postre, su esponjoso y fresco Tiramisú. The Oriental: un restaurante de la alta cocina asiática que fusiona la gastronomía tailandesa con la influencia camboyana, indonesia, japonesa, china y vietnamita. Su comida es toda una experiencia gastronómica. La mezcla de sabores amargos, dulces, salados, ácidos y picantes sorprende a los paladares más exigentes. Su chef recomienda la ensalada de papaya verde, su pad thai, la sopa Tom Kha Kai y su curry rojo.

Palmera Real: se trata del restaurante central del hotel. Se encuentra junto a la piscina, a la sombra del palmeral, y es el único que ofrece almuerzos. Es ideal tanto para picar algo rápido como una ensalada, un sándwich o algún snack como para hacer una pausa larga para la comida y degustar platos elaborados como carnes, pescados y el arroz como especialidad. Las recomendaciones son la ensalada canaria con papaya ecológica, sus paellas y el cherne (mero de roca), imbatible por su proximidad y frescura.

La Parrilla: es el último restaurante que ha abierto sus puertas en el hotel. Su propuesta culinaria destaca por los sabores propios de la cocina española: carnes y aves junto a los pescados más frescos aderezados con las especias y verduras recogidas del propio huerto del hotel hacen de esta innovadora propuesta una experiencia de lujo.

Todos estos restaurantes ofrecen una gran variedad de platos a la carta. Según el plan contratado (sólo alojamiento, media pensión o pensión completa) le incluirán unos opciones u otras. Además, los restaurantes también aceptan reservas de clientes que no estén alojados en el hotel.

Para tomar algo disponen del Bar Hall, un espacio mutante y muy divertido. Durante el día ofrece una amplia carta de cócteles frente a la exuberante flora tinerfeña y su exposición permanente de pintura canaria de los siglos XIX y XX. Por la noche se transforma en el punto de encuentro para tomar aperitivos y disfrutar de espectáculos profesionales y música en vivo.

Los desayunos son tipo buffet, con una gran variedad de opciones. Desde las típicas tostadas con aceite y tomate o mantequilla pasando por la mejor bollería, embutido, e incluso crepes hechos al momento o tortillas francesas. Se puede degustar tanto en el salón interior como en la terraza del Palmera Real.

Por otro lado, también cuenta con dietas hipocalóricas. Estos planes son contratados cuando se hacen escapadas detox. Este tipo de viajes son ideales para relajarse y cuidarse. Contratar un plan en el spa con tratamientos y una dieta de este tipo será ideal para disfrutar de una escapada perfecta para purificar nuestro cuerpo y alma.

The Oriental Spa Garden

La joya de la corona de este hotel: su Spa Garden. Este centro de relax y bienestar ha sido galardonado en numerosas ocasiones como el Mejor Spa de hotel de Europa y del Mediterráneo por la revista especializada Condé Nast Johansens. El spa cuenta con 3.500 m² y está situado entre los impresionantes jardines subtropicales, convirtiéndose en una experiencia sensorial inolvidable.

Sus instalaciones cuentan con un circuito termal con piscinas climatizadas, sauna japonesa, laconium, baño turco, sala de aromaterapia, gruta de hielo, duchas de experiencias y piscinas de hidromasaje. Pero es que, además, tienen programas holísticos como el ayurveda o los mejores tratamientos y rituales, masajes subacuáticos, duchas de sensaciones, camas de agua con burbujas, solarium y hasta una pagoda tailandesa para masajes orientales al aire libre. Completan la oferta una peluquería y 20 cabinas para tratamientos de estética, masajes, envolturas y tratamientos hidrotermales.

Un plan a medida

Cada huésped tiene unas necesidades de bienestar precisas y The Oriental Spa Garden se adapta a ellas a través de múltiples programas (entre dos y siete días) que logran cubrir todo el espectro de deseos y cuidados que les ayude a alcanzar un absoluto bienestar físico y emocional.

– Programa anti dolor (fisioterapia, masaje antidolor+ultrasonidos, reflexiología podal, terapia bioenergética, hidromasaje, entrenamiento personal y envoltura con barros).

– Programa antiestrés (exfoliación corporal, masaje aromático, baño aromático, masaje craneal, reflexología podal, masaje de piedras volcánicas, envoltura de aloe vera+masaje facial, masaje Lomi-Lomi, hidroma saje+Reiki, masaje integral aromático+cuencos tibetanos).

– Programa belleza (exfoliación corporal+limpieza de cutis, manicura spa+pedicura spa, envoltura hidratante corporal+masaje Slim, hidratación facial+antiedad contorno de ojos, baño aromático+masaje lomi lomi, estética facial: power lifting, tratamiento reparador de cabello+maquillaje de día).

– Programa detox (Masaje Udvartana, exfoliación corporal+masaje Slim, baño de algas marinas+drenaje linfático, masaje Pinda Sweda, envoltura de algas marinas+masaje Slim, envoltura con barro de mar+masaje Slim). – Programa reductor (entrenamiento personal, exfoliación corporal+masaje Slim, envoltura de algas+drenaje linfático, ducha subacuática+masaje Slim, presoterapia+masaje Slim, baño de algas+masaje Slim, envoltura con barros minerales+masaje Slim).

– Programa Ayurveda (masaje Udvartana, Marma Abhyanga, shiro+Pas Abhyanga, Kerala Abhyanga, Kati Abhyanga+Ramayana, Pinda Sweda, Marma Abhyanga+cuencos tibetanos).

– Programa oriental (terapia bioenergética, shiatsu+reflexología podal, masaje Lomi Lomi, masaje tradicional Thai, Marma Abhyanga+cuencos, chi kung, masaje con piedras volcánicas+reiki).

Otras actividades

La temperatura media de Tenerife es de 22 grados, lo que hace de este destino un lugar ideal para viajar en cualquier época del año y vivir experiencias al aire libre. Es por esto que el Hotel Botánico y su Oriental Spa Garden ofrecen actividades como yoga, tai chi, stretching, pilates, chi kung y meditación.

Además, sus 25.000 m² de jardines constituyen el marco ideal para acoger un sinfín de celebraciones y eventos al aire libre como cócteles mágicos, elegantes recepciones, cenas de gala y refrescantes pausas para desconectar. Es por eso que se ha convertido en uno de los sitios de referencia de la isla para celebrar bodas.

Por otro lado, tampoco se olvidan de los deportistas. Porque estar de vacaciones no implica olvidarse del deporte. Es por esto que el hotel cuenta con un completo y moderno gimnasio cardiovascular, dos pistas de tenis de césped artificial con arena de cuarzo e iluminación nocturna y hasta golf en su campo de prácticas de 5.000 m² con 18 hoyos, bunker y driving range. Todo esto sin olvidar sus mesas de ping pong y de billar.

Los alrededores

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden cuenta con todo lo necesario para hacer una escapada inolvidable sin salir de sus instalaciones pero su excelente ubicación nos permite poder visitar algunos de los pueblos más bellos de Tenerife y hacer turismo para descubrir los mejores rincones de la isla. El alojamiento está junto al Jardín Botánico y a tan sólo cinco minutos en coche de las playas de arena negra volcánica. Y en los alrededores del hotel se puede practicar squash, hípica y submarinismo.

Además, no sólo podremos visitar los pueblos más bellos del norte de Tenerife, también podemos escaparnos al Teide y subir en su mítico teleférico o hacer alguna ruta. Desde el hotel se tarda aproximadamente una hora y es una excursión que no te puedes perder si visitas la isla.

Por otro lado, otra visita casi obligada es el Loro Parque, un zoológico y una colección de plantas tropicales situado a pocos minutos del hotel. Pertenece al propio Botánico y es por esto que desde el hotel ofrecen un programa específico que incluye entradas al parque. Diversión, aprendizaje y respeto a los animales es lo que ofrece el programa Botánico Kinder Aventura. En él los niños de entre 4 y 14 años disfrutarán de un sinfín de actividades bajo la supervisión de monitores mientras sus padres se relajan en las instalaciones del hotel o disfrutan de sus lujosas boutiques situadas junto al Bar Hall, donde podrán encontrar ropa, bolsos y joyería de diseños exclusivos.