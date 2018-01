Viena se describe muchas veces como una ciudad fría y aburrida, pero en realidad es acogedora, cómoda y además, cuenta con una intensa vida cultural, gracias a algunos grandes museos internacionales que han encontrado espacio en las grandes residencias de la dinastía de los Habsburgo. Sin duda, la capital de Austria es una gran ciudad que descubrir en vacaciones, así que no te pierdas todo lo que te recomendamos para descubrirla.

Lugares que ver en Viena

Viajar a Viena supone empaparse de arte y cultura de modo que si te gustan los viajes en los que las visitas a museos. Monumentos y edificios emblemáticos sean obligadas este es sin duda tu destino, y estos son los lugares que no te puedes perder.

Palacio de Hofburg

Uno de los edificios más grandiosos de Viena, no es por casualidad que se trate de un palacio imperial, entre cuyas paredes se entrelazan las historias de la familia de los Habsburgo. Este Palacio, que sigue siendo majestuoso y orgulloso, símbolo de la gentileza y la realeza del alma vienesa, fue durante mucho tiempo el centro político del Imperio austríaco; hoy es la residencia del Presidente Federal de Austria.

Se compone de un complejo de edificios de diferentes períodos, con una superficie de alrededor de 240.000 metros cuadrados. Posee 18 alas, 19 patios y 2600 habitaciones y alberga importantes colecciones históricas y diversas instituciones culturales, incluyendo la Escuela Española de Equitación y la Biblioteca Nacional de Austria.

Catedral de San Esteban

Casi tres millones de visitantes al año cruzan la entrada a esta inmensa catedral, una obra maestra de la arquitectura gótica, y se pierden con la imaginación entre sus historias y leyendas. Te recomendamos que nada más entrar mires al cielo y podrás comprobar lo alta y majestuosa que es. De hecho te será complicado fotografiarla de una sola vez, a no ser que seas un fotógrafo experto.

Dónde comer en Viena

A la hora de comer, o de cenar, en Viena podrás encontrar algunos de los mejores restaurantes de la zona en los que degustar la típica comida austríaca. Entre los destacados tenemos:

Restaurante Steirereck

Este restaurante con dos estrellas Michelin es un lugar íntimo y encantador dentro del Stadtpark, que sirve platos clásicos vieneses junto con cocina austriaca e internacional contemporánea, complementada con vinos de una excepcional bodega de 35.000 botellas.

Con el chef Heinz Reitbauer a la cabeza, este restaurante se ha ganado el reconocimiento de todos aquellos que buscan platos tan tradicionales de Austria como el “Wiener Schnitzel” (Escalopa a la vienesa), el “Tafelspitz” (carne de buey hervida), o la “Forelle nach Müllerin Art” (Trucha a la molinera).

Fabios

Cuando viajas a Viena, una visita a Fabios es una necesidad absoluta. Un restaurante de destino muy apreciado por los turistas que ofrece una excelente cocina mediterránea. Las deliciosas interpretaciones creativas de platos clásicos de Fabios le han ayudado a forjarse una reputación como una de las mejores experiencias gourmet de Viena.

Un elegante y contemporáneo interior lleno de luz de madera y cuero agrega estilo y comodidad a una experiencia gastronómica elegante y memorable.

Rutas que hacer en Viena

Viena no suele destacar entre los destinos para hacer rutas y excursiones naturales, pero eso no quiere decir que no esté repleta de parques y naturaleza por descubrir. Veamos que rutas podemos hacer.

Ruta por el Wienerwald

El Wienerwald es como se conoce al Bosque de Viena, ubicado al norte de la ciudad y uno de los lugares o zonas donde suelen concentrarse todos los amantes del senderismo. Podéis recorrer todo el bosque a pie aunque no es pequeño, contando con una extensión de 1.350km2. Se trata de un bosque protegido por la ley y de hecho fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. En este bosque hallarás 15 reservas naturales y 4 parques naturales todos ellos repletos de fauna y flora.

Ruta a Leopoldsberg

Si buscas montañas que recorrer o escalar en Viena, tienes la de Kahlenberg que cuenta con más de 480 metros de altura, pero que suele estar demasiado llena de vieneses de excursión y turistas, por lo que también en el distrito 19 en el que se ubica, encontramos la de Leopoldsberg, una montañana algo más bajita (425 metros) que ofrece las mejores vistas de la ciudad.

Cosas que hacer en Viena

Viena no es solo arte y museos tal y como estamos viendo, pero además cuenta con algunos planes que os recomendamos, que no dejéis escapar. Entre los que destacan:

Visita al Prater (Parque de Atracciones) de Viena

Después de todas las visitas a los museos y monumentos de la ciudad, un agradable paseo al Prater en Viena será uno de los mejores planes que puedes hacer, El famoso parque de atracciones en el centro de la ciudad destaca por sus prados y calles arboladas salpicadas de cafés, restaurantes y kioscos y como no…Atracciones. Además está considerado uno de los diez parques más bellos de la ciudad en el mundo.

Visita el mercado de Naschmarkt

El mercado de alimentos al aire libre más grande de Viena, el Naschmarkt, abre de lunes a sábado. Admira la variedad de los más de 100 puestos presentes, desde cubos de tulipanes hasta la comida más variada. Un lugar en el que perderse, comprar e incluso regatear con alguno de los vendedores locales.