Zendaya y Anne Hathaway se unen a lo nuevo de Christopher Nolan: el mejor reparto del 2026

Christian Bale, Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Michael Caine, Robert Pattinson…la filmografía del director Christopher Nolan ha estado siempre repleta de grandes estrellas del celuloide. No es para menos, pues el británico ha sido uno de los pocos autores de la industria reciente que ha conseguido aunar el atractivo de narrar historias originales sin ceder ni un ápice de la espectacularidad como objetivo primordial de la experiencia en salas. Así, desde que comenzó a filmar auténticos taquillazos para Warner Bros, los actores de Hollywood se rifaban el hecho de poder participar en alguna de las superproducciones del recién ganador del Oscar por Oppenheimer. No obstante, esta tendencia de selección de casting estelar adquirirá una dimensión todavía más gigantesca en 2026 con su último trabajo. Pues ahora hemos podido saber que Zendaya y Anne Hathaway se unirán a la película que a todas luces, representa el mejor reparto cinematográfico del 2026.

Tras el fichaje de Nolan por la Universal Pictures y su éxito con el biopic del creador de la bomba atómica, el londinense no ha querido ni siquiera volver a negociar con Warner un regreso a la major que le vio crecer como autor. Y así, en su nuevo hogar fílmico se frotan las manos con lo muy probablemente sea uno de los proyectos que más dinero recaudarán dentro de dos años. Por el momento, la compañía no ha hecho comentarios al respecto de las dos nuevas incorporaciones de Zendaya y Anne Hathaway, pero no son pocos los medios que explican unas negociaciones finales muy avanzadas en el desarrollo de la producción. El anuncio y la decisión de ambos perfiles no es nada extraño. Por un lado porque Zendaya es la pareja de Tom Holland, otro de los actores confirmados para la cinta y después, porque Hatahaway ya ha aparecido en otros dos elencos del realizador; El caballero oscuro: la leyenda renace e Interstellar. Todavía sin título oficial, el largometraje está programado para llegar a los cines el 17 de julio de 2026 en el formato IMAX y también ha confirmado la presencia de la oscarizada Lupita Nyong’o.

Zendaya y Anne Hathaway

La presencia de Zendaya y Anne Hathaway hace crecer todavía más la participación actoral de una trama que todavía ni siquiera tiene un argumento oficial, por muchas especulaciones que hayan surgido de las redes desde el mismo anuncio del proyecto. Matt Damon fue el primero en unirse al nuevo blockbuster de Nolan y a los pocos días, Holland hizo lo propio. Un salto profesional gigantesco para el actor de Marvel y una nueva colaboración para el ganador del Oscar, quien del mismo modo que Hathaway, apareció en Interstellar y después, en Oppenheimer.

Con permiso de Sidney Sweeney y Florence Pugh, Zendaya es la estrella joven femenina más reconocida del momento. La ganadora de dos Emmy y un Globo de Oro ha participado este año en dos de las producciones más virales del séptimo arte. La primera de ellas Dune: Parte dos y la segunda, el fenómeno tenístico y sensual de Rivales. En 2025 comenzará el rodaje de la tercera temporada de Euphoria y se espera que ese mismo año, en algún momento se incorpore en el rodaje de Spider-Man 4. Hathaway ha tenido recientemente un momento valle en su carrera, aunque en la actualidad está recuperando su presencia tanto en el cine autoral como en esa necesidad ten imperiosa del nuevo Hollywood por continuar las historias de siempre. Por ello, la estadounidense tiene en su agenda futura tanto el rodaje de Princesa por sorpresa 3, como El diablo viste de Prada 2. Después de triunfar en el streaming con la comedia romántica La idea de tenerte, la ganadora del Oscar aparte de los neuvo de Nolan, estará dentro de producciones de autores en pleno auge como David Lowery con Mother Way y David Robert Mitchell con Flowervale Street. En 2026 repetirá a las órdenes de James Gray gracias a Paper Tiger.

¿De qué va lo nuevo de Christopher Nolan?

Como ya hemos adelantado, no existe una sinopsis oficial de la propuesta a la que se acaban de incorporar Zendaya y Anne Hathaway. Entre los principales rumores, se encuentra la idea de que Nolan estaría preparando una especie de revisión de la serie El prisionero, como apuntaba World of Reel, mientras que otros hablan de una historia inspirada en El trueno azul, una de las películas favoritas del director.

Lo que informan desde los medios del nuevo continente es que Nolan habría contactado con la unidad de aviación de la Policía de nueva York y que esta sería una historia futurista en con un helicóptero muy avanzado tecnológicamente que pilotarían Damon y Holland. Deadline fue la primera en informar de la incorporación de Zendaya y Anne Hathaway.