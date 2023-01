Ya hay fecha para el fin de Netflix: el día que acabarán las cuentas compartidas

Hasta hace unos pocos días, sí alguien preguntaba por la líder del mercado del streaming, la mayoría de gente diría que “la gran N roja” es la plataforma con más suscripciones y que en definitiva, más publico consume. Sin embargo, la realidad es que el fin de Netflix como corporación que dicta el camino a seguir a los otros servicios de vídeo bajo demanda llegó en el momento en el que un estudio de Hellosafe observó que Amazon Prime Video había cogido la delantera y que además otras opciones, como Disney + o FILMIN, no paraban de crecer en nuestro territorio. La compañía californiana, ya quiso remediar la pérdida de suscriptores con la versión de su tarifa low-cost que incluye publicidad. Ahora, para paliar uno de los males endémicos que le impiden crecer y con motivo de su bajada del primer puesto del podio, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph quiere acabar con las cuentas compartidas. Pero ¿cuándo llegará esta incómoda novedad?

Durante los años que lleva en España, no es la primera vez que Netflix habla directamente de la necesidad de eliminar las cuentas compartidas. Una acción que podría ser ciertamente arriesgada, ya que aquí los usuarios manejan al menos dos suscripciones y la fuerte competencia entre plataformas no admite esas exigencias, sobre todo por las geniales alternativas que existen al fin de Netflix. Según apuntan varios medios, el fin de las cuentas compartidas podría llegar en el primer trimestre del año. No obstante, los informes y encuestas al público relacionadas con la acción no anuncian que vaya a ser una decisión bien acogida.

Según Barvolento Comunicación, el 58’7% de los clientes señala que cancelaría su suscripción si se viese obligado a pagarla en solitario. En España, más del 60% de los usuarios tienen las suscripciones compartidas con algún amigo o familiar, pero eso es algo que el servicio de streaming podría remediar, ofreciendo pagar un extra a aquellos que desean compartir la cuenta con alguien de fuera del núcleo familiar. Además, la plataforma va a ofrecer a los usuarios transferir los perfiles íntegros y así, no perder ni el historial de contenido visto ni las recomendaciones. Quién sabe si finalmente, las encuestas ofrezcan la verdad sobre la retirada de usuarios de la plataforma, pero lo cierto es que Netflix no está poniendo las cosas nada fáciles a sus clientes.