Ya en cines: La secuela de ‘El exorcista’ llega para aterrorizar las salas

Ya es viernes y las salas de cine, se llenan de nuevos y variados estrenos en lo que a todas luces es la recta final hacia las últimas grandes propuestas cinematográficas del año. Pero, mientras esperamos que The Killers of the Flower Moon o The Killer se estrenen, llegan a la taquilla otras propuestas atractivas para el gran público, como por ejemplo El exorcista: Creyente, la secuela directa del clásico de 1973. Estas son las principales novedades disponibles en los cines desde hoy mismo:

‘El exorcista: Creyente’

Han pasado muchos años desde que dos sacerdotes ayudasen a expulsar al demonio del interior de una joven de 12 años. Sin embargo, los planes esotéricos y oscuros de los seres malignos vuelven a incidir de nuevo en el cuerpo de una joven. ¿Conseguirá estar a la altura del clásico de William Friedkin o se quedará en anécdota?

‘Golpe a Wall Street’

En tono de comedia, la nueva cinta de Craig Gillespie nos narra el disparatado caso real de un grupo de personas que consiguieron poner en jaque a Wall Street, haciendo rica a la franquicia de videojuegos GameStop. No obstante, los multimillonarios comenzaron a contratacar, desatando una auténtica batalla financiera que puso «patas arriba» a todo un sistema económico.

‘Chinas’

Arantxa Echevarria regresa a la dirección tras la exitosa Carmen y Lola con Chinas, una serie de historias cruzadas sobre la infancia y la adopción, en el que dos niñas chinas de 9 años deberían ser amigas según el entorno que los rodea, pero nada las une. Con el tiempo, las dos niñas se cruzarán, separarán y acabarán siendo vitales la una para la otra en la búsqueda de su identidad con un contexto lleno de prejuicios hacia su apariencia y origen.

‘Dispararon al pianista’

Fernando Trueba y Javier Mariscal vuelven a juntarse para una nueva cinta de animación centrada en el mundo de la música. Dispararon al pianista narra la historia de un periodista musical de Nueva York que comienza a investigar la misteriosa desaparición de un pianista brasileño. Un thriller de animación a ritmo de jazz y bossa-nova.

‘El castillo’

Tras trabajar como empleada doméstica toda su vida, Justina hereda de su antigua jefa una enorme mansión en la pampa argentina. La única condición es que no puede venderla. Ella y su hija Alexia, enfrentarán varios desafíos para mantener viva esa promesa.