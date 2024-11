‘Wife & Dog’: Guy Ritche prepara un reparto lleno de estrellas para su nueva película

El director Guy Ritchie está manteniendo un ritmo de trabajo tras las cámaras al que sus fans no están nada acostumbrados. Hace poco, estrenaba en Prime Video El ministerio de la guerra sucia y hace escasas horas, confirmaba a tres legendarios intérpretes para lo que parece un título bastante alejado de sus habituales personajes barriobajeros del submundo criminal londinense. El filme, llevará por título Wife & Dog y por lo que conocemos, funcionará como una sátira sobre el mundo traicionero de la aristocracia británica a través de un tono bastante próximo a lo que vimos en otra de las obras de su filmografía: The Gentlemen.

No sabemos si el ex de Madonna continuará con su senda exitosa o si volverá a la irregularidad tan característica de su carrera, aunque sus últimos proyectos parecen haberle devuelto el estatus de cineasta a tener en cuenta. De partida, porque sus tres primeros fichajes actorales son una clara declaración de intenciones, pues ninguno de ellos pertenece a su habitual círculo de intérpretes recurrentes. Hablamos de Rosamund Pike, Benedict Cumberbatch y Anthony Hopkins. Guy Ritchie nunca ha trabajado con ninguno de ellos. Eso sí, antes del estreno de Wife & Dog en 2026, el realizador estrenará el próximo año In the Grey, una cinta de acción en la que ya ha contado con Pike entre su elenco. Como ya nos tiene acostumbrados, Ritchie se encargará de un guion del que todavía no sabemos nada, más allá de sus propias influencias y de ese punto de vista de la nobleza tan poco trabajada en su cine. Se espera que el rodaje comience a principios del 2025.

Guy Ritchie: un no parar de dirigir

La carrera de Guy Ritchie quedó estancada a finales de la primera década del siglo XXI. El autor debutó a finales de los 90 con dos obras gamberras y llenas de humor que representaban en cierta medida, el nacimiento de un estilo y unos diálogos que recordaban enormemente al ingenio de otros cineastas como Quentin Tarantino. Lock & Stock y Snatch. Cerdos y diamantes pusieron su nombre en el mapa de Hollywood, aunque Ritchie terminaría siendo esclavo de su propio éxito y decepcionando a todos sus seguidores con la infame Barridos por la marea. Su matrimonio con la reina del pop casi termina con su emergente trayectoria y a pesar de los tropiezos, recuperó cierta forma con RocknRolla. Cinta de la que por cierto, todavía esperamos una secuela que anuncio en los propios créditos finales de la misma.

Su salto al blockbuster comercial llegó con las dos entregas de Sherlock Holmes que protagonizó Robert Downey Junior y después, mermaría su ritmo de trabajo hasta el fracaso comercial de Rey Arturo: La leyenda de Excalibur. En 2019 recuperó la confianza de los grandes sellos gracias al taquillazo mundial del live action de Aladdin. Desde entonces su capacidad de rodar y estrenar nuevos títulos casi llega a la media de dos cintas al año. En 2025, con In the Grey volverá a trabajar con Jake Gylenhaal y Henry Cavill, mientras que Fountain Of Youth será un producto en exclusiva para Apple TV +, donde colaborará por primera vez con Natalie Portan y John Krasinski.

Tres estrellas para su nuevo proyecto

Las tres estrellas que Guy Ritchie reunirá en Wife & Dog no tienen precisamente una agenda fílmica despejada. Sólo en 2025, Cumberbatch tiene pendiente el estreno de cuatro largometrajes. Una nueva historia de Wes Anderson titulada The Phoenician Scheme, la adaptación de George Orwell The Hood, el remake La guerra de los Rose y el nuevo filme de Justin Kurzel que lleva por nombre Morning. Nominado hasta en dos ocasiones a los Oscar, esta puede ser una nueva oportunidad para ver a Cumberbatch en su versión más divertida.

Además de In the Grey, Rosamund Pike estará en Ahora me ves 3 y en el thriller psicológico Hallow Road. La última vez que pudimos verla en una película fue precisamente en Saltburn, otra sátira sobre la aristocracia donde tuvo un pequeño pero importantísimo papel. Por último y a pesar de tener ya 86 años, el dos veces ganador del premio de la Academia Anthony Hopkins tampoco para de trabajar delante de la cámara. Antes de que termine el presente 2024, estrenará María, una producción de Netflix en la que da vida al rey Herodes, quien perseguirá sin descanso a la madre del Mesías para terminar con la vida del recién nacido. Tras ello, estará presente en Locked y en Maserati: the Brothers, ficción que seguirá a la familia de los reconocidos fabricantes de automóviles de lujo.