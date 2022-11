El trucazo para saber qué series no estarán disponibles ya en Netflix

Hoy en día es bastante sencillo estar al tanto de los últimos estrenos de cine y series del mundo del streaming. Sin embargo, adelantarse para saber qué contenido va a ser descartado por las plataformas no es tan sencillo a priori, ya que las empresas no suelen ir anunciando a diestro y siniestro que van a dejar de ofrecer un producto. Por eso, te contamos el trucazo para saber qué series no estarán disponibles próximamente en Netflix.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que con la cantidad de plataformas a las que está suscrita la mayoría de los espectadores, a veces es complicado dónde estabas viendo esa serie que tanto te gustaba. Por ello, la opción de añadir estas producciones de los catálogos a las listas personalizadas, no sólo será de utilidad para encontrar el contenido aunque hayas dejado de verlo por un largo tiempo, sino que además también te permitirá saber rápidamente cuáles ha eliminado el servicio de vídeo bajo demanda. De esta forma, es posible conocer qué títulos dejarán pronto de estar disponibles.

Las alertas, uno de los mayores aliados

A veces, de forma automática Netflix utiliza alertas que avisan de las series que no estarán disponibles en un futuro cercano. Hay que tomar nota de este aviso, pues estos recordatorios no suelen superar el mes de tiempo en forma de cuenta atrás. Al explorar por los contenidos, aparece siempre la sección detalles, ya sabes ese lugar en el que lees de qué va la serie o película. Antes de darle a reproducir fíjate bien en ese recuadro de información, ya que aparte de marcar el elenco y la duración, avisará con la expiración.

También existen herramientas de terceros como la plataforma Flixable, un motor de búsqueda que te indica las películas y series que abandonarán los principales servicios de streaming próximamente. Con una sección dedicada exclusivamente a Netflix, lo que lo convierte en una web útil y práctica que clasifica desde la más cercana al contenido más lejano que está a punto de caducar.

Por ejemplo, gracias a Flexiable hemos podido saber que Dolor y dinero dejará de estar disponible el 14 de noviembre y que el 15 harán lo propio ¿Conoces a Joe Black? Y Animales nocturnos. Ahora, con estos tips ya no pillará por sorpresa a ningún espectador que su contenido favorito desaparezca de un día para otro.