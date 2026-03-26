Tráiler de ‘La isla olvidada’: la nueva historia de amistad que DreamWorks estrenará este 2026

Tras los éxitos recientes de Robot salvaje (2024) o la saga de Los tipos malos, DreamWorks acaba de lanzar el tráiler de la que será su principal apuesta en el cine de animación del 2026: La isla olvidada. Una historia de amistad y ciencia ficción que orquesta todo este primer material promocional bajo la icónica canción Don’t You de Simple Minds. El tema remite directamente a la nostalgia de todos aquellos que se criaron en los 80, sobre todo, porque se trata del himno insignia de la cinta El club de los cinco (1985). Pero ¿de qué trata realmente este guion original escrito y dirigido por Joel Crawford y Januel Mercado?

Ambientada en la Filipinas de los años 90, La isla olvidada nos presenta a Jo y Raissa, dos chicas radicalmente opuestas que se convierten en mejores amigas desde la infancia. Inseparables durante toda la vida, al graduarse deben separar sus caminos; La artística Jo planea quedarse en el país y Raissa planea mudarse a los Estados Unidos para ir a la universidad. Sin embargo en la última noche juntas, un extraño portal las transporta a la isla de Nakali enfrentándolas a criaturas mitológicas del folclore filipino. El reto no residirá simplemente en escapar de allí, cuanto más tiempo estén en ese lugar, menos se acordarán de sus vidas fuera de la isla. Incluyendo por supuesto, su amistad.

En la versión original, H.E.R. (El color púrpura) ofrece su voz a Jo, mientras que Liza Soberano (Lisa Frankenstein) da vida a Raissa. Completando el casting de voces principal, Dave Franco (Malditos vecinos) asume el papel de Raww, un hombre lobo que las ayudará y Lea Salonga (Mulan) es la principal enemiga de las portagonistas, la temible y poderosa Dreaded Manananggal.

Tráiler de ‘La isla olvidada’

This September, experience the adventure of a lifetime. @DreamWorks Forgotten Island is only in theaters September 25! pic.twitter.com/zWCgjdTHb9 — DreamWorks Animation (@Dreamworks) March 25, 2026

Crawford y Mercado son dos animadores veteranos de DreamWorks que comenzaron su carrera con Kug Fu Panda 2 (2011), aunque su triunfo más reciente no es otro que el de la fantástica El gato con botas: El último deseo (2022), la cual fue nominada al Oscar en la categoría de mejor largometraje de animación.

Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly De Leon, Jo Koy y Ronny Chieng cierran el reparto de intérpretes dobladores del relato.

El adelanto de La isla olvidada nos vuelve a presentar una animación que sigue la tendencia de huir de ese detallismo extremo que tantos años impuso la hegemonía de Pixar. Trazos artísticos, esbozos y una identidad marcada que se remarca en una combinación de efectos 2D y 3D, cuyo acabado final ofrece una especie de mezcla entre el trabajo de el estudio del flexo y la artesanía nipona del Studio Ghibli.

En cuanto a la temática, la ubicación de la historia en Filipinas no es casual. Al igual que tampoco lo es que una de las protagonistas deba emigrar a Estados Unidos para su futuro académico. El portal, la isla y el borrado de los recuerdos parece ser una evidente metáfora de la independencia del país y del colonialismo. La isla olvidada luce como un limbo emocional para estas inesperadas heroínas que no quieren bajo ningún concepto, perder su identidad ni la de sus orígenes.

¿Cuándo se estrena?

La isla olvidada llegará a la cartelera española el próximo 25 de septiembre.