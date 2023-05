Tráiler de ‘God is a Bullet’: Nicolaj Coster-Waldau a las órdenes de Nick Cassavetes

El actor Nikolaj Coster-Waldau (Juego de Tronos) se ha puesto a las órdenes del director Nick Cassavetes en God is a Bullet, un nuevo thriller de venganza en el que el danés encarnará a un detective dispuesto a todo con tal de encontrar a su hija, la cual ha sido secuestrada por un cuto vicioso. Un enemigo recurrente para el inspector ya que esa misma secta también le ha arrebatado a su exmujer. Por el adelanto, parece que su personaje será de gatillo fácil y que no tendrá miramientos en poner una bala en la cabeza de cada miembro, si eso significa recuperar a la única familia que le queda.

La apertura del adelanto se inicia más como un filme de terror más que como el thriller de acción oscuro que representa, con los miembros del tétrico culto irrumpen en la casa de su expareja, secuestrando a la joven y matando brutalmente a su madre. Bob Hightower (Nicolaj Coster-Waldau) queda devastado por la pérdida y tremendamente frustrado por la fallida investigación criminal. De esta forma, su único apoyo es Case Hardin (Maika Monroe), una mujer que pudo salir de la organización religiosa criminal. Hightower está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso confiar en ella para recuperar a su hija. Del mismo modo, para ella asociarse con el detective será una especie de redención, intentando poner fin a la secta que la raptó cuando era una niña.

God is a Bullet ha tardado mucho en llegar para Cassavetes. El cineasta no ha estrenado un largometraje desde que No hay dos sin tres aterrizase en 2014 en los cines. Producción en la que por cierto, también aparecía en su reparto Coster-Waldau con Cameron Díaz y Kate Upton. In embargo, este proyecto no es uno más para el realizador neoyorquino pues su filmación es algo que ha perseguido durante años: “He estado tratando de contar esta gran historia durante los últimos 18 años o más. Es dura, violenta, tiene dos personajes defectuosos y fantásticos y no se anda con rodeos. ¡Me encanta! ¡No hay nada igual, ni siquiera cerca!”, aseguraba Cassavetes en una entrevista reciente.

La cinta completa su reparto con Jamie Foxx, January Jones, Paul Johansson y David Thorton. God is a Bullet llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 23 de junio, sin que todavía exista una fecha de estreno confirmada en nuestro país.