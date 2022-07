Cameron Diaz revela que intentaron usarla como mula

A día de hoy, Cameron Diaz es una de las actrices con una trayectoria más asentada en el panorama internacional. A pesar de que la intérprete se ha tomado un tiempo de descanso, ahora vuelve por todo lo alto en un filme que lleva el título de Back in Action. Una película en la que compartirá protagonismo con Jaime Foxx y Tom Brady. Sin embargo, no toda su vida ha sido fácil. Así lo ha confesado en una entrevista en el podcast Second Life, en la que ha revelado que cree que fue utilizada como mula para transportar droga hace algunos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cameron Diaz (@camerondiaz)

Según ha contado ella misma, fue a principios de los años noventa, a comienzos de su carrera. Un momento complicado para la actriz, que aspiraba a convertirse en una gran estrella, pero que no lo tuvo tan fácil. Tal como ha contado, su principal objetivo era ahorrar todo el dinero posible, aunque esto pudiera suponer aceptar trabajos de toda índole. La actriz ha contado que consiguió mudarse de California a París, pero el tiempo que estuvo instalada en la Ciudad de la luz fue difícil para ella, de hecho, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió ningún trabajo destacado, como intérprete o como modelo.

Sin embargo, sí que recibió una peculiar oferta, un tanto sospechosa además: “Yo había conseguido ahorrar suficiente dinero para ir a París e intentar buscarme la vida como modelo. Sin embargo, no conseguí ni un solo trabajo en un año. Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como mula para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, ha confesado la actriz, que ha relatado algunos detalles de esta curiosa experiencia. “Fue a principios de los años noventa y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos”, ha contado Cameron Diaz.

Según ella misma ha dicho, no tenía constancia de lo que había en la maleta: «Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma. Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto», ha contado la artista que, de haber sido interceptada en los controles se habría enfrentado a una condena de hasta diez años de prisión por tráfico de drogas.

Por fortuna, la actriz decidió volver a la ciudad de Los Ángeles y dejar atrás su experiencia europea, que puede considerarse todo un fracaso. Fue allí donde llegó su gran oportunidad, cuando un cazatalentos se acercó a ella en una audición para protagonizar La Máscara (1994) junto a Jim Carrey. Uno de los grandes éxitos de la década de los noventa y que catapultó a la fama a la intérprete, que a partir de entonces se convirtió en una de las figuras más buscadas por las compañías cinematográficas. A pesar de que ahora vuelve a la actividad, lo cierto es que Cameron Diaz ha pasado unos años alejada de los focos, centrada en su familia y disfrutando de un perfil bajo y una vida más tranquila. La actriz se casó en enero de 2015 con el músico Benji Madden y hace tres años se convirtió en madre de una niña, Raddix.