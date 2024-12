Tráiler de ‘El abismo secreto’: Anya Taylor-Joy y Miles Teller son aliados un thriller de ciencia ficción

Los desastres en la taquilla recientes no van a hacer que Apple TV + vaya a dejar su obsesión por los contenidos originales llenos de estrellas. Es el caso de El abismo secreto, el nuevo thriller de ciencia ficción que coprotagonizan las estrellas de la industria, Anya Taylor-Joy y Miles Teller. Dirigida por Scott Derrickson, la apuesta parece ser una mezcla entre la acción y lo sobrenatural, algo por otra parte muy propio en la filmografía del cineasta que ya nos brindó propuestas como Doctor Strange y The Black Phone. Aunque es cierto que Derrickson todavía no había probado con un relato donde el desarrollo de la aventura estuviese tan marcado.

De hecho, el material promocional no revela demasiado de qué o quién es a lo que se enfrentan los dos agentes protagonistas, clasificados como dos francotiradores de élite que están apostados en torres de vigilancia en los lados opuestos a un desfiladero altamente clasificado. El rol de Taylor-Joy es ruso, mientras que el personaje de Teller es estadounidense. Por lo cual, esta podría ser una de esas historias en las que el factor humano termine doblegando cualquier parapeto gubernamental y lucha geopolítica entre naciones. Así, seguramente deban superar las decisiones de sus superiores para proteger al mundo del mal misterioso alojado en ese vacío que da nombre el filme. Aparte de Teller y Taylor-Joy, El abismo secreto cuenta con la participación de otras figuras de la interpretación como Samantha Coughlan (Arcadian), William Houston (Sherlock Holmes) y Sigourney Weaver (Alien). Pero ¿qué amenaza se esconde dentro del inaccesible y tétrico lugar? Desde luego, si las dos naciones antagónicas más potentes del mundo vigilan el escenario armadas hasta los dientes, desde luego la incógnita latente podría terminar siendo un poder tremendamente peligroso para el resto del mundo.

Tráiler de ‘El abismo secreto’

La sinopsis oficial marcada por el terminal define el argumento de la siguiente manera: «Dos agentes de élite se unen en la distancia dentro de una tierra lejana mientras intentan mantenerse alerta para defenderse de un enemigo invisible. Cuando se les revela la amenaza catastrófica hacia la humanidad, deben trabajar juntos en una prueba de fuerza física y mental para mantener el secreto en el desfiladero antes de que sea demasiado tarde».

Derrickson es uno de esos cineastas que llevan casi dos décadas evolucionando como narrador junto a sus historias. Pues a pesar de tener unos comienzos tambaleantes dentro del género del horror, como sin ir más lejos Hellraiser V: Inferno o el remake de Ultimátum a la Tierra. No obstante, pronto adquirió un poso dentro de la tipología gracias a propuestas de la talla de Sinister o con la historia origen del hechicero más famoso de Marvel. Progresión que en 2021 crecería todavía más, tras filmar la anteriormente mencionada, Black phone. Tomándose habitualmente un tiempo prudencial entre estrenos, el norteamericano ha tardado cuatro años en materializar esta último largometraje.

Puede que el adelanto no deje del todo claro cuál es la amenaza del abismo, pero tal y como le revela un personaje al protagonista, el agujero es una especie de puerta al infierno y ellos están ahí para custodiarlo. La peligrosidad se volverá todavía más real cuando para salvarlo a él, la militar a la que da vida Taylor-Joy tenga que descender y sobrevivir juntos a todas las amenazas potencialmente sobrenaturales del lugar.

Derrickson le contó al medio IGN, que El abismo secreto combinaba múltiples géneros, como el romance, la ciencia ficción, la acción, el thriller de espías e incluso el terror, creando una especie de cinta «inclasificable»: «La idea era invertir primero mucho tiempo en las historias de fondo y la conexión evolutiva entre los dos personajes interpretados por Miles Teller y Anya Taylor-Joy, y luego verlos lanzados al modo de supervivencia en medio de los peligros y misterios implacables e impredecibles del propio desfiladero».

Un thriller sobrenatural

Tras sus grandes fracasos comerciales en el último año, El abismo secreto se estrenará directamente en la plataforma de Apple TV +. Más aún teniendo en cuenta el todavía incierto estado de salud del mercado de la exhibición, con fracasos en el pasado verano de la talla de Furiosa. Teller también estrenará el próximo año la película biográfica de Michael Jackson, después del triunfo taquillero de hace dos años con Top Gun: Maverick.

Escrita por Zach Dean (La guerra del mañana), El abismo secreto llegará al catálogo de la marca tecnológica el próximo 14 de febrero.