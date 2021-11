Comienza un nuevo mes en el que destacan varios estrenos de series del 29 de noviembre al 5 de diciembre de gran calidad como Atlantic Crossing, The Other Two, Harlem o Beforeigners (Los visitantes). También esta semana se estrenan los episodios finales de La Casa de papel, la segunda de Todas las criaturas grandes y pequeñas, la tercera de la comedia El Pueblo o la segunda de Vienna Blood.

Lunes, 29 de noviembre

Atlantic Crossing

Movistar+ estrena esta miniserie protagonizada por Kyle MacLachland y Sofia Helin protagonizan esta miniserie basada en la historia real de la princesa Martha de la Corona Noruega. Cuando los nazis invaden su país, la Princesa Martha se ve obligada a huir y buscar refugio en Estados Unidos. Allí, pronto entabla una estrecha amistad con el presidente Franklin D. Roosevelt, a quien trata de convencer de que intervenga y ayude a salvar a su país de la guerra, mientras su relación con el político se vuelve cada vez más profunda. Pero Roosevelt no quiere influir en sus votantes, rotundamente opuestos a que su país sea arrastrado a una nueva guerra. Martha se da cuenta entonces de que, si quiere conseguir algo, debe salir de su zona de confort y luchar por ello.

Martes, 30 de noviembre

Todas las criaturas grandes y pequeñas Temporada 2

Filmin estrena la segunda temporada de esta nueva adaptación televisiva de los célebres libros del veterinario y escritor James Herriot después la mítica serie homónima que se emitió en Inglaterra entre 1978 y 1990. Cuenta las aventuras de unos veterinarios que trabajan en los valles de Yorkshire.

The Other Two

Comedy Central estrena esta serie creada por Chris Kelly y Sarah Schneider, antiguos coguionistas de Saturday Night Live. Una comedia sobre la historia de Brooke, una treintañera exbailarina que vivió su apogeo profesional durante su infancia. Su hermano Cary se encuentra en una situación similar aunque peor, ya que este aspirante a actor ni siquiera ha tenido unos segundos de gloria. Sin embargo, cuando parecía que las cosas no podían ir a peor, su hermano Chase, de 13 años, se convierte en una estrella de la música y en uno de los influencers del momento. Por lo que, entre humor y frustración, Brooke y Cary se apuntarán al éxito de su joven hermano.

Miércoles, 1 de diciembre

Perdidos en el espacio Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada de este remake de la clásica serie de ciencia ficción que cuenta como una misión espacial para establecer una colonia en el espacio se pierde y aterriza en un planeta desconocido lleno de peligros. Una serie protagonizada por Molly Parker, Toby Stephens, Mina Sundwall, Max Jenkins, Taylor Russell y Parker Posey.

Jueves, 2 de diciembre

Coyotes

Netflix estrena esta serie protagonizada por un grupo de amigos que en un campamento de verano encuentran unos diamantes en el bosque. Esto les empuja una serie de problemas que pondrá en jaque su amistad e incluso su vida.

El Pueblo Temporada 3

Amazon Prime Video estrena la tercera temporada de esta divertida comedia creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad. La serie cuenta las aventuras de un grupo de personas que, motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. El lugar de destino es Peñafría, una diminuta localidad de Soria aparentemente abandonada. Pronto descubrirán que no están solos e iniciarán una convivencia con los peculiares habitantes de esta localidad.

Viernes, 3 de diciembre

La Casa de Papel Temporada 5 Segunda parte

Netflix estrena los episodios finales de esta serie de éxito internacional. Los ladrones de la banda del profesor siguen con su pulso al sistema robando el Banco de España, aunque atraviesan sus horas más bajas, con algunos de los miembros en peligro de muerte y dudas sobre la lealtad de sus propios compañeros. Un final de vértigo para una de las mejores series de los últimos años.

Parque jurásico: Campamento cretácico Temporada 4

Netflix estrena esta serie de animación en la que seis adolescentes son elegidos para vivir una experiencia única en un nuevo campamento de aventuras al otro lado de la isla Nublar. Cuando los dinosaurios siembran el caos en la isla, los que están en el campamento se quedan atrapados. Incapaces de contactar con el exterior, deberán contar con la ayuda de desconocidos, amigos y familiares si quieren sobrevivir.

Harlem

Amazon Prime Video estrena esta comedia que sigue a cuatro elegantes y elegantes amigas que viven en Harlem (Nueva York). El grupo lo componen una prometedora profesora que lucha por encontrar un hueco para el amor en su vida, una empresaria experta en tecnología que cambia de pareja de manera habitual, una cantante sin filtro y una diseñadora de moda que es una romántica empedernida.

Vienna Blood Temporada 2

#0 estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por el joven médico Max Liebermann y el detective Oskar Rheinhardt. Los dos tendrán que resolver tres nuevos casos en el otoño de 1907, un momento histórico de esplendor cultural para la ciudad de Viena, pero donde comienza a intuirse una corriente antisemita.

Domingo, 5 de diciembre

Beforeigners (Los visitantes)

HBO España estrena esta serie en la que un nuevo fenómeno tiene lugar en todo el mundo. Sobre el océano se divisan intensos flashes de luz y comienzan a aparecer personas de tres épocas concretas del pasado: la edad de piedra, la era vikinga y el final del siglo XIX. Nadie entiende cómo es posible.