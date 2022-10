Tina Fey, Michelle Yeoh y Jamie Dornan estarán en el nuevo caso del Hércules Poirot de Kenneth Branagh

El director y actor Kenneth Branagh parece gustarle adaptar las obras de Agatha Christie. El británico no sólo ha dirigido historias como Asesinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo, sino que en ellas, interpreta al personaje principal, el detective Hércules Poirot. La crítica no ha quedado ni mucho menos fascinada con estas últimas revisiones de los clásicos literarios de Christie, sin embargo, la concentración de grandes repartos en ambas producciones han llamado la atención del público, el cual ha acudido de forma notoria a las salas de cine. Por ello, Disney tiene claro que quiere que Branagh continúe su idilio con el universo de la escritora británica. A Haunting in Venice volverá a contar con el director y actor y además ya ha fichado a tres grandes estrellas para su reparto: Tina Fey, Michelle Yeoh y Jamie Dornan.

A Haunting in Venice adaptará la poco conocida Hallow’en Party, novela que en España se tradujo bajo el título Las manzanas. Esta información, ya fue adelantada por The Hollywood Reporter, medio que asegura que la elegida ha sido esta historia publicada a finales de los años 60 que reunía al detective Poirot y a Ariadne Oliver, una escritora que también ha sido un personaje recurrente en la bibliografía de Christie. El guionista vuelve a ser Michael Green, anterior colaborador de Branagh tanto en El asesinato del Orient Express como en Muerte en el Nilo. Se especula con que será una adaptación bastante libre de una historia que originalmente se situaba en un pueblo inglés ficticio y que ahora, verá trasladada su trama a los canales venecianos.

El director de Hamlet repite con Jamie Dornan y Jude Hill, después de dirigir a ambos en Belfast, una de las películas favoritas para la pasada edición de los Oscar. A Tina Fey la vimos recientemente en la serie Solo asesinato en el edificio, mientras que Yeoh protagonizó Todo a la vez en todas partes, una de las grandes sorpresas de este año. El rodaje comenzará el próximo 31 de octubre y según Kenneth Branagh supondrá “una evolución para el personaje de Hércules Poirot”. Ambientada en Halloween, A Haunting in Venice une a dos mentes brillantes para resolver el caso del asesinato de una niña.