El thriller más alucinante de Prime Video: está siendo lo más visto del fin de semana

Al igual que sucede con su principal rival Netflix, Amazon mantiene una constante actualización de contenidos. El servicio de streaming de la empresa fundada por Jeff Bezos es la única que puede competir mano a mano con “la gran N roja” con el número de películas en su catálogo. Netflix tiene casi 3.000 producciones y Amazon 1.500. Aun así es la única que se acerca a los números de la empresa pionera en vídeo bajo demanda. El ejemplo perfecto de la viralidad que consigue Prime Video es el thriller más alucinante que está siendo lo más visto durante este fin de semana: La hora señalada.

La sinopsis es la siguiente: “Un controlador aéreo vive una vida caótica después de que es casi responsable de una colisión entre dos aviones causada por una misteriosa luz a las 2:22 pm. Este suceso le lleva a conocer una mujer con la que todo parece indicar su vida está entrelazada desde hace mucho tiempo”. El protagonista se llama Dylan Branson y tras comenzar a investigar lo que está sucediendo, esa chica llamada Sara corre en peligro y hará todo lo que esté en su mano para salvarla.

El thriller más alucinante de Amazon está dirigido por Paul Currie, director que no filmaba una película desde Un día perfecto en 2004. Debutó en el cine documental con Lionheart: The Jesse Martin Story. El reparto está encabezado por Michiel Huisman, a quien los fans de Juego de Tronos lo recordarán por ser el segundo actor que interpretó a Daario Naharis. En Netflix participó en la exitosa serie La maldición de Hill House y en HBO Max, formó parte del elenco de The Flight Attendant. Huisman, de origen holandés estará además en la próxima película de Zack Snyder, la cual está actualmente finalizando su rodaje. Teresa Palmer, Simone Kessel, Maeve Dermody, John Waters, Kerry Armstrong, Richard Davies, Zara Michaels, Mitchell Butel, Jessica Clarke y Sam Reid completan el elenco principal.

El guion de La hora señalada lo firma Nathan Parker. El escritor es el responsable de la ópera prima de Duncan Jones, Moon y de la serie El ferrocarril subterráneo. Junto a Parker, coescribe Todd Stein, guionista que debutaba en la escritura aparte de producir la historia. El año pasado escribió Infinite.