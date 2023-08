‘The Flash’ ya está disponible en HBO Max

The Flash, una de las últimas películas de superhéroes de DC, acaba de aterrizar en la plataforma de HBO Max. Un proyecto que comenzó dando bandazos, debido a la pandemia, sus continuos retrasos, reshoots y las diversas polémicas en las que se ha ido metiendo su protagonista, Ezra Miller. Pero que sorprendentemente recibió el beneplácito de gran parte de la crítica y de los fans. Quizás tenga que ver con las pocas expectativas que se tenían, tanto por lo que se conocía de la producción como por los antecedentes fílmicos de la franquicia, pero el caso es que su estreno mundial ha supuesto un fracaso en la taquilla de proporciones bíblicas. Según los principales informes, The Flash le costó al estudio unos 300 millones de dólares, recaudando únicamente 260 millones en todo el mundo.

‘The Flash’: sinopsis y reparto

Esta es la sinopsis oficial de la película en solitario (no tanto en realidad) del veloz superhéroe: “Los mundos chocan en The Flash cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay superhéroes a los que recurrir. A no ser que Flash pueda recurrir a un Batman en el retiro para rescatar a cierta heroína de Krypton”.

Aparte de Miller, el reparto de la cinta cuenta con Sasha Calle, Michael Shannon y el regreso de Michael Keaton y Ben Affleck a sus respectivos papeles de Batman. Además, la española Maribel Verdú interpreta a la madre del protagonista.

El futuro del DC Universe

Los resultados económicos que han cosechado las ultimas adaptaciones de DC en la gran pantalla, muchos hablan de que el nuevo universo de películas y series que plantean James Gunn y Peter Safran está en serio riesgo. El último fracaso ha sido el de Blue Beetle y viendo que a Marvel tampoco parecen estar funcionándole demasiado bien las cosas en la cartelera, la reducción de títulos del género podría ser considerable.

The Flash llegó a los cines el pasado 15 de junio y desde hoy, ya se plantea como la principal novedad de HBO Max dentro de un catálogo que reúne a todas las demás cintas de la franquicia.