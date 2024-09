‘Spider-Man 4’ podría tener un nuevo director que ya fracasó dentro de Marvel

Spider-Man 4 está dando mucho que hablar en las últimas semanas, sobre todo en el terreno de la rumorología. No es de extrañar teniendo en cuenta que la propiedad intelectual (todavía en poder de Sony Pictures) es, después de las aventuras de los Vengadores, la gallina de los huevos de oro en el terreno superheroico. Por eso, ni Disney ni la major de origen nipon pretenden dejar demasiado espacio a una nueva entrega, a pesar de que la anterior No way home fuese un broche capitular al hombre araña de Tom Holland. Pero, después de la supuesta salida de Jon Watts, director de las tres últimas entregas, una de las máximas del proyecto era la de encontrar un nuevo líder encargado de ponerse al frente de la esperada continuación. Ahora, los últimos informes apuntan a un nombre que no gustará demasiado a los fans de Marvel, pues se trata de un realizador por el que la casa de las ideas ya apostó en su momento y que francamente, no logró conquistar ni al público ni a la crítica especializada.

Hablamos de Destin Cretton, el responsable de filmar la inane Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Una cinta que comenzó a mostrar la debilidad del género de los superhéroes y la sensación latente de que el estudio no sabía bien hacia dónde dirigir la IP tras la batalla final contra Thanos. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, la historia origen del primer superhéroe asiático de la compañía logró recaudar 432 millones, suponiendo una pérdida de interés considerable por parte de los espectadores con el planteamiento de un futuro inequívocamente débil en comparación a la Saga del Infinito. De hecho, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos partía de la idea de unas nuevas armas repartidas por el mundo que probablemente, iban a ser las únicas bazas para combatir a Kang el Conquistador. Una némesis eliminada por la respuesta de la audiencia y por las polémicas judiciales con el actor Jonathan Majors. No obstante y sabiendo la mala recepción de su anterior película…¿Por qué el equipo de Kevin Feige volvería a contar con Cretton?

¿Una deuda contractual?

Salvando su participación en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), no podemos decir que el desempeño como cineasta de Destin Cretton sea, ni mucho menos, nefasto. El norteamericano es responsable de buenos títulos como Las vidas de Grace, El castillo de cristal o Cuestión de justicia, pero los rumores de su regreso a la factoría de los superhéroes parecen más un designio o deuda contractual por parte de la empresa. Recordemos que Cretton iba a ser el encargado de dirigir Vengadores: The Kang Dinasty, un filme desechado por los ejecutivos de la productora.

El puesto de esa extinta historia lo ocupará Vengadores: Doomsday, recuperando a los hermanos Russo como directores y a Robert Downey Junior como nuevo villano. Por tanto, puede ser que a raíz de desaparecer el anterior acuerdo, desde las oficinas de Marvel la confianza en el futuro de Cretton como director se mantenga intacta, ofreciéndole una vía para seguir asociado al futuro del mundo expandido de Peter Parker.

‘Spider-Man 4’: los que sí regresan

Por supuesto, el secretismo de la marca con Spider-Man 4 es tan mayúsculo como se pudiese esperar por parte del estudio. La noticia de la incorporación de Cretton llega de la mano de Deadline, medio que también apuesta por un regreso de Tom Holland y Zendaya. El medio norteamericano apunta a que Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de la anterior trilogía, volverán para escribir el nuevo libreto.

En los despachos quieren tener un primer borrador cuanto antes y comenzar el rodaje a principios de 2025, para un estreno en 2026. El punto de partida será seguramente un salto temporal, recuperando a un Peter Parker sin amigos ni aliados, puesto que el hechizo final del Doctor Strange hizo que todo el mundo olvidase la existencia del protagonista. Un giro de los acontecimientos que lo acerca mucho más al personaje que años atrás interpretaron Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Desde Sony Pictures quieren volver a centrar el relato en el multiverso, mientras que Feige y su equipo desean una aventura un poco más pequeña que su predecesora. Por el momento, Garfield ha negado su participación, aunque con la taquilla de casi 2.ooo millones de dólares que consiguió No way home no sería extraño volver a ver juntos a todos los héroes implicados. Del mismo modo, se habla de la incorporación de otros personajes como el Venom de Tom Hardy o de una aventura conjunta con Daredevil que los enfrente a ambos a Kingpin.