El guionista Jon Spaihts (‘Dune’) debutará en la dirección con una película para el estudio Laika

El escritor Jon Spaihts dará el salto a la dirección, después de una prolífica carrera en el género de la ciencia ficción y la fantasía como guionista. El neoyorquino regresará al terreno fantástico, pero en esta ocasión tras la cámara, centrándose en la narración audiovisual y asociándose con el estudio Laika. Spaihts estuvo nominado al Oscar a Mejor guion adaptado por Dune y seguramente, obtenga otra consideración por parte de la Academia en la siguiente edición de la alfombra roja, gracias a Dune: Parte dos. Sin embargo, ahora está centrado en su primera ópera prima. Según los informes, esta se centra en un thriller en acción real, a pesar de estar supervisado por una productora especializada en stop-motion.

Laika es reconocida sobre todo, por haber firmado algunas de las cintas de animación más relevantes de los últimos 20 años, desde que se fundó en el 2005. Aunque también es responsable de propuestas de acción real como Bumblebee y será la responsable de traernos en 2026 el nuevo live action de Masters del universo. En los últimos tiempos, su fundador Travis Knight ha sido el encargado de dirigir la mayoría de los largometrajes relevantes de Laika. No obstante, ahora será Spaihts quien asumirá los mandos de la nueva historia tanto en el apartado visual como en el escrito, terreno en el que repetirá como guionista. Por el momento, el proyecto todavía sin título forma parte del paquete de ventas del Festival de Cine de Toronto. Un certamen que comienza hoy mismo coincidiendo en parte, con el fin de la Mostra de Venecia.

¿De qué trata lo nuevo de Jon Spaihts?

Se desconocen los detalles más extensos de esta nueva película, pero la información proporcionada asegura estar centrada en una mujer que investiga un misterio sucedido en una semana que por algún motivo, no puede recordar. El filme será la tercera cinta del estudio dentro del terreno de la acción real, donde no han podido mostrar más que su entusiasmo con la contratación de Spaihts.

«Laika siempre ha admirado el trabajo icónico de Jon como guionista», comenzaba señalando Matt Levin en un comunicado. El presidente del departamento de películas y series de acción real de la compañía, se deshizo en elogios hacia su nuevo socio: «Es uno de los narradores más imaginativos e inventivos que trabajan en la actualidad, y es un honor para nosotros asociarnos con él, ya que trae su visión y alma únicas a la silla de director por primera vez con una idea completamente original que es tan sugerente como conmovedora».

Por su parte, Spaihts le devolvió formalmente los encomios a la productora, matizando la «visión» y la «creatividad» que esta ha plasmado en el cine moderno desde su propia creación. «Este es un proyecto original y apasionante que he estado deseando emprender desde hace tiempo. No podría pedir mejores socios. Laika tiene una visión creativa clara y una tradición de narración meticulosa y personalizada que se adapta muy bien a este proyecto», terminaba de expresar el guionista en sus declaraciones. La división live action de Laika existe únicamente como tal desde 2023, pero por lo visto en su programación a futuro, parece que su idea de expandir su imperio audiovisual y narrativo es evidentemente ambicioso. Más aún, teniendo en cuenta que la marca ya está consagrada en su sector y en su particular formato, habiendo producido obras tan increíbles como La novia cadáver, Los mundos de Coraline y Kubo y las dos cuerdas mágicas.

Una carrera irregular

La adaptación de la obra de Frank Herbert le ha proporcionado ineludiblemente a Spaihts, un salto antológico en su filmografía como escritor. Y es que a pesar de obtener el reconocimiento a través de la space opera dirigida por Denis Villeneuve, la carrera del guionista es bastante irregular desde sus comienzos. En 2011 debutó con la desastrosa La hora más oscura, a la que le siguieron la aplastantemente incoherente Prometheus y la inane Passengers. Sin embargo, su labor brilló contándonos el origen del superhéroe Dr. Strange para volver a dejarnos completamente fríos un año después con el libreto de La momia de Tom Cruise. Un desastre mayúsculo que obligó a la Universal Pictures a terminar su Dark Universe.

Dune y Dune: Parte Dos le ha devuelto su estatus en Hollywood. Condición que se demuestra en la confianza depositada en él para la posible adaptación del videojuego Gears of War o su más que probable continuidad en Dune: Mesías, el cierre de la trilogía que se está gestando para dentro de un par de años. Todavía desconocemos cuándo podremos ver la colaboración de Spaihts y Laika, pero mínimo no llegará a las salas hasta como mínimo, finales del 2026.