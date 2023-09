‘Sicario 3’: El proyecto sigue vivo y Benicio del Toro volverá a repetir papel

Sicario fue una de las mejores películas del 2015, llegando a estar nominada en su edición de los premios Oscar a la mejor fotografía, mejor banda sonora y mejores efectos sonoros. Pero por lo que realmente la recuerdan la mayoría de cinéfilos es por sus escenas inolvidables, llenas de impacto y tensión a través de dos geniales intérpretes, Emily Blunt y Benicio del Toro. Y es que después de una secuela en 2018 que mantuvo cierta esencia, pero parecía que el thriller criminal moriría en aquella producción que asumió el director Stefano Sollima. No obstante, ahora sabemos gracias a sus productores que el proyecto de Sicario 3 sigue vivo y que el actor de origen puertorriqueño volverá a su papel del mercenario Alejandro Gillick.

En el primer filme, Blunt interpretó a una agente del FBI reclutada por un jefe de la CIA (al que da vida Josh Brolin) para terminar con un despiadado líder de la droga. Acompañándola estaba Gillick, un exfiscal mexicano que fue entrenado por la CIA, pero que esconde unos profundos deseos de venganza respecto al cartel. Tres años más tarde, Brolin y del Toro volvieron a aparecer en la secuela, la cual profundizaba en el conflicto de la guerra contra las drogas en la frontera entre Estados Unidos y México. Las especulaciones sobre una tercera parte no han cesado nunca, pero hacía bastante tiempo que no recibíamos una actualización tan importante del proyecto de Sicario 3.

Por si la mera existencia de otra entrega no fuese una motivación suficiente para los fans de esta historia, los productores Basil Iwanyk y Erica Lee aseguraron a través de The Messenger que “la idea es asombrosa”. Eso sí, el principal problema con el que se ha encontrado su desarrollo es la huelga de guionistas de Hollywood, por lo que de momento el punto base de escritura está completamente paralizado: “Cuando podamos seguir escribiéndolo. Fue con lápices, pero la idea es increíble. No puedo esperar a Sicario 3. Podría ver a Benicio interpretar a ese tipo para siempre. Quiero decir, puedo ver a Benicio en cualquier cosa, pero con ese personaje, no pasa de moda”.

Mucho antes de que esta nueva historia pueda ver la luz del día, Iwanyk y Lee han estrenado hoy la serie El continental, una precuela del universo de John Wick disponible en Amazon Prime Video.