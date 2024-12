Si te gusta el misterio tienes que ver esto: la miniserie de 10 episodios de HBO que te va a cortar la respiración

Las ficciones de terror están de moda y las plataformas de streaming no paran de estrenar películas y series para los aficionados al género. En HBO, ahora Max, se puede ver la serie From que es una de las mejores ficciones de terror y suspense de los últimos años. De hecho, el conocido escritor Stephen King la catalogó en 2023 como una de las mejores series de horror del año. Además de esta ficción en el catálogo de Max se puede encontrar la serie El visitante, basada en la novela homónima del propio King que se estrenó en la plataforma de streaming en 2020. El visitante se centra en una investigación sobre el terrible asesinato de un niño local encabezado por un policía experimentado y un investigador poco ortodoxo que intentarán descubrir lo que ha pasado y si ha intervenido alguna fuerza sobrenatural.

La serie El visitante ha sido adaptada y dirigida por Richard Price (The Wire, The Night Of), que también ejerce como productor ejecutivo. Además, al frente de esta producción se encuentran los actores Ben Mendelsohn (Bloodline) y Jason Bateman (Ozark), los cuales protagonizan la serie y son también productores de la serie. El visitante es una intensa ficción que tiene cierto parecido con la serie de terror From porque se desarrolla en una zona rural en la que los vecinos se conocen desde hace tiempo y en la que existe un misterio que no son capaces de resolver.

Estas dos series son las mejores de terror que se pueden ver en Max y las preferidas de muchos de sus usuarios de esta plataforma de streaming. La ficción El visitante cuenta con 10 intensos episodios en una única temporada y es una buena opción para los que ya han visto From y los que están buscando una serie de suspense a la altura de esta serie en la plataforma de streaming Max.

¿Qué ocurre en la serie de Max El visitante?

La serie El visitante se desarrolla en Cherokee City, un pequeño pueblo de Georgia donde aparece el cadáver mutilado de un niño. La policía considera que es un hallazgo extraño porque el cuerpo está cubierto en saliva y tiene marcas de mordeduras humanas. El detective Ralph Anderson se tiene que encargar del caso y desde el principio señala al entrenador Terry Maitland como culpable.

El problema es que este caso es más oscuro de lo que parece y el detective Anderson necesitará la ayuda de la poco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney para poder resolverlo y descubrir quién ha matado al niño. Hay que tener en cuenta que el detective Anderson es un alcohólico que lucha por superar su adicción al mismo tiempo que tiene que pasar el duelo por la muerte de su hijo Cuando los dos detectives comienzan a investigar este complejo caso los secretos del pueblo empezarán a salir a la superficie.

La novela original de El visitante está editada en España por la editorial Plaza&Janés, pero no es la última del escritor Stephen King. Después de este libro se han publicado otras muchas novelas del autor como Elevación, El instituto, la colección de novelas cortas La sangre manda, Después, Billy Summers, La última misión de Gwendy y la colección de relatos cortos Si te gusta la oscuridad.

El reparto de esta compleja serie de terror

Los protagonistas de esta serie son el actor Ben Mendelsohn, que da vida al detective Anderson del departamento de policía y Cynthia Erivo (El color púrpura) a la investigadora privada Holly Gibney que decide no parar hasta encontrar al culpable. También tiene un papel de peso el actor Jason Bateman (Orzak) que interpreta el papel del entrenador Terry Maitland que ha sido acusado del asesinato y quiere demostrar su inocencia.

Además en el reparto están los actores Bill Camp (The Night Of) que interpreta el papel de Howie Salomon, Mare Winningham (Georgia) que da vida a la esposa de Ralph, Jeannie Anderson, Paddy Considine a Claude Bolton, al gerente de un club de striptease local, Julianne Nicholson (Masters of Sex) da vida a Glory Maitland, Yul Vázquez (Divorce) a la detective de la Oficina de Investigación de Georgia, Yunis Sablo; Jeremy Bobb (The Knick) aparece como Alec Pelley, un investigador privado contratado por Howie y Marc Menchaca (The Sinner) en la piel del detective Jack Hoskins, entre otros muchos.

La serie El visitante ha contado con numerosos comentarios positivos de los usuarios de Max y también con el visto bueno de la crítica. En el agregador de críticas Rotten Tomatoes la serie El visitante obtuvo un 91% de críticas positivas y con el tiempo se ha convertido en una de las series de la plataforma Max más vistas por sus usuarios.