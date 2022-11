‘¡Shazam! La furia de los dioses’ finaliza oficialmente su producción

Como viene siendo tendencia en la industria, el género de los superhéroes ha reinado en el 2022 y eso que todavía falta la llegada de Black Panther: Wakanda Forever. Marvel y DC han firmado algunos de los títulos más taquilleros del año y sin sorpresa alguna, el 2023 aunará del mismo modo, un gran número de historias del género imperante en las salas. Una de ellas será ¡Shazam! La furia de los dioses, la cual acaba de finalizar oficialmente su postproducción.

Finished! Now for a little time off. #ShazamMovie March 17 pic.twitter.com/ocK9kYXTzD

— David F. Sandberg (@ponysmasher) October 31, 2022