La serie nórdica que está reventando Netflix: un ‘noir’ que pone a temblar a Jose Coronado

Cuando parecía que el nordic noir sería de por vida un nicho para amantes del género, éste ha experimentado un boom, y ejemplo de ello es la nueva serie nórdica que está triunfando en Netflix: Los secretos que ocultamos (Reservatet / Secrets We Keep). La producción dirigida por Per Fly (Borgen) lleva poco más de una semana en catálogo y desde su entrada en él se coló en las listas de tendencias y de lo más visto en Netflix, hasta ser la única en estos momentos que realmente compite con Jose Coronado y Legado. Ha alcanzado el número 1 en 28 países y el Top 10 en 82.

Los secretos que ocultamos es una miniserie danesa que plantea una turbia situación alrededor de una figura que todo el mundo conoce: la del au pair. Así, para enganchar al espectador, Fly ha utilizado el recurso de acercar la historia al máximo al público -hacerla local-, en este caso mediante esa figura que a nadie le es ajena.

La falta de florituras en el guion se refleja también en la cantidad de episodios de la miniserie, que consta de 6 capítulos de entre 30 y 40 minutos, con un relato construido a un ritmo propio, pero con una narración que se aleja de lo enrevesado.

Todo suma en Los secretos que ocultamos: el argumento, el guion, la fotografía o el reparto. En el elenco destaca Marie Bach Hansen, que interpreta a Cecile, la protagonista. La actriz logra que su personaje resulte tan enigmático como la realidad que le rodea, y que vaya averiguando lo ocurrido al tiempo que lo hace el espectador. Su trabajo lleva a pensar que ni siquiera la propia Hansen conoce el desenlace. Junto a ella brillan otros miembros del elenco como Danica Curcic o los actores menores -los hijos-, inquietantes como un personaje de Funny Games…

Ruby, la au pair de sus vecinos, pide ayuda a Cecile una noche, aunque no llega a desvelarle qué le ocurre. Al día siguiente, la joven filipina desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca.

La Policía no da prioridad al caso que preocupa a Cecilie y a su propia au pair, también filipina -como la gran mayoría de las que hay en el barrio-. Al mismo tiempo que se van despejando las incógnitas se va destapando el clasismo que hay de puertas hacia dentro en la relación entre las familias y las niñeras de sus hijos.

Los secretos que ocultamos está considerada como una de las mejores series en lo que llevamos de 2025 -además de una de las mejores nórdicas-. Está rodada íntegramente en Copenhague, con especial hincapié en la Costa Norte, que le da un escenario al más puro estilo del noir escandinavo.

«El atractivo y la estética del mundo de la Costa Norte proporciona un telón de fondo perfecto para una historia de clases sociales», explicó su director. Es más, para recrear la vida en las casas de las adineradas familias se ha rodado también en la mansión Gotfred Tvedes, parte del Museo Ordrupgaard, y en las instalaciones del grupo farmacéutico multinacional Novo Group.

¿Una historia real?

Si algo tiene de real la serie es la cultura de las au pair en el país danés, relatada con autenticidad. La mayoría de ellas vienen de Filipinas, como declaró la creadora Ingeborg Topsøe. «Dinamarca se retrata a menudo como una sociedad muy igualitaria, y nunca he visto hogares como estos representados en televisión. Quizás sea una realidad cuya existencia no queremos reconocer», detalló.

Misión cumplida: Los secretos que ocultamos aborda una historia perturbadora escondida en la burbuja de un mundo idílico. La serie es un claro ejemplo de cómo el nordic noir, que en este caso está aun más alejado de lo comercial de lo habitual, está calando en el público.

‘Audiencia’ de la serie nórdica en Netflix

Datos a fecha de 23 de mayo: