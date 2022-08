‘Saw 10’ se estrenará en Halloween de 2023 bajo la dirección de Kevin Greutert

Lionsgate y Twisted Pictures han fijado ya la fecha de la nueva Saw 10. Los fanáticos de los juegos macabros de Jigsaw ya pueden fijar bien la fecha de terror de este año: 27 de octubre de 2023. Una marca en el calendario que coincide cerca de Halloween, un tiempo recurrente para las producciones del género que, normalmente giran en torno a esta época para atraer al público a las salas. Sin todavía un título oficial, se espera que la franquicia revele más detalles a medida que avance la producción.

Lo que si conocemos de Saw 10 es que Kevin Greutert se sentará en la silla de director. Greutert tiene experiencia dentro de la saga, ya que ya dirigió en su momento Saw VI y Saw VII 3D. Además de su mano en la franquicia, el realizador ha participado en otras producciones de terror como Jessabele y Jackals. En otros campos, también ha puesto su granito de arena en la edición de las cinco primeras películas de Saw y Jigsaw. Por tanto, Greutert es seguramente la persona que mejor conoce el universo de los juegos gore de este icónico villano del terror.

A coalición del anuncio de la fecha de Saw 10, los productores Mark Burg y Oren Koules dijeron lo siguiente: “Hemos estado escuchando lo que los fanáticos han estado pidiendo y estamos trabajando arduamente para planificar una película que les encantará tanto a los aficionados de Saw como a los fanáticos del terror. Parte de eso es darle las riendas a Kevin Greutert, director de Saw VI, que sigue siendo uno de los favoritos de los fans de toda la serie. Pronto se revelarán más detalles”.

El camino de Saw en la gran pantalla comenzó en 2004, cuando James Wan dirigió la primera entrega. La película no fue del todo bien recibida por la crítica, pero encandiló a los fans del terror, los cuales elevaron la producción a la categoría de éxito taquillero. De hecho, Saw es uno de los ejemplos más reconocibles en lo que a la rentabilidad cinematográfica se refiere. Costó 1,2 millones de dólares y recaudó casi 104 millones en la taquilla de todo el mundo. La historia recibió un reinicio el año pasado con Spiral: Saw, protagonizada por Chris Rock. Lo que desconocemos es si Saw 10 continuará el camino marcado por la historia estrenada el año pasado o reiniciará nuevamente la historia de la franquicia.