Rosalía va a estar en la serie más famosa de HBO y esto es todo lo que sabemos: la fecha exacta

La segunda temporada de la serie Euphoria logró un gran récord para HBO ya que logró un 16.3 millones de espectadores promedio por episodio, un hito que solo había conseguido Juego de Tronos. Una serie que ha triunfado en todo el mundo y de la cual por fin se estrenarán los ocho nuevos episodios de la tercera temporada en 2026. La novedad es que a la vuelta de actores consagrados como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie o Maude Apatow se unirán en esta tercera entrega dos nuevas estrellas invitadas: la mítica actriz Sharon Stone y la cantante Rosalía que ya había colaborado en la serie con la canción Lo vas a olvidar, la cual interpretó junto a Billie Eilish. Sobre el papel que va a hacer Rosalía en la tercera entrega de Euphoria, los rumores apuntan a que interpretará a una pole dancer. Tendremos que esperar una confirmación de los creadores de la serie sobre el papel, pero ya es definitiva su participación en la tercera temporada de la serie al lado de los actores Hunter Schafer y Zendaya.

Sobre la fecha exacta del estreno de esta tercera temporada de la serie Euphoria Sam Levinson, creador de la serie, ha confirmado en una reciente rueda de prensa en Londres que la fecha exacta del estreno será el 26 de abril. En ese evento HBO mostró ya el primer tráiler de la tercera temporada de la serie Euphoria en el que ya se pueden ver algunas novedades como que sus personajes en estos cinco años ya han madurado y tienen nuevos problemas y responsabilidades como los estudios o la vida laboral.

La tercera temporada de la serie ha tardado tanto en estrenarse porque tuvo que enfrentarse a problemas tan graves. como la trágica muerte de Angus Cloud y la huelga de actores que afectó especialmente a la producción de la serie. Además, la actriz Barbie Ferreira, que interpretaba a Kat anunció en 2022 que no volvería a la serie. Incluso ya parecía que todo se había arreglado el equipo se tuvo que enfrentar a la dificultad de cuadrar agendas de los protagonistas que en ese momento se encontraban en otros proyectos.

¿Qué va a pasar en la tercera temporada de serie Euphoria?

Por ahora lo que sabemos es que de la acción que tuvo lugar de la segunda a la tercera temporada han pasado cinco años y muchos sus protagonistas ya estudian en la universidad o trabajan en lo que pueden. Por ejemplo Rue, el papel que interpreta Zendaya, se encuentra en México para saldar una gran deuda con Laurie. Por lo que vemos sigue sufriendo por su adicción que limita su vida y le hace sufrir. Según Sam Levinson el creador de la serie: «Retomamos a Rue [Zendaya] al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie [Martha Kelly], e intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla».

En cuanto a Cassie, cuyo papel interpreta por Sydney Sweeney, y a Nate, al que da vida Jacob Elordi, siguen con su relación de pareja, pero está se encuentra en una verdadera crisis. Cassie ha decidido comenzar a moverse por el negocio del contenido para adultos y ha abierto una cuenta en OnlyFans y eso le molesta bastante a Nate. Según explica Sam Levinson: «Por su parte, Cassie [Sweeney] vive en los suburbios con Nate [Elordi] y están comprometidos. Ella es adicta a las redes sociales y envidia lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de secundaria viven en este momento».

Por último, Maddy, papel que interpreta la actriz Alexa Demie, se mudó a Hollywood para trabajar en una agencia de talentos y ahora se tiene que enfrentar a nuevas oportunidades. Según el creador de la serie: «Maddy [Demie] trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante; obviamente, tiene sus propios negocios secundarios. Y Lexi [Apatow] es asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, quien es absolutamente encantadora y un verdadero icono». Por lo tanto, la actriz Sharon Stone dará vida a la asistente de una showrunner,

En cuanto a Jules, papel que interpreta Hunter Schafer, se dedica al arte y la pintura y tiene que intentar cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, al mismo tiempo que disfrutar de sus creaciones artísticas. Según Sam Levinson: «Jules [Schafer] está en la escuela de arte, muy nerviosa por tener una carrera como pintora y tratando de evadir responsabilidades a toda costa».

Al final Levinson llegó a confirmar el matrimonio entre Cassie y Natie y una noche de bodas inolvidable. Para el creador de la serie nos encontramos ante «la mejor temporada hasta la fecha». Una buena noticia para los seguidores de la original serie Euphoria que llevan cinco años esperando ver las nuevas aventuras de los protagonistas de esta serie.