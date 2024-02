‘Rivales’: El duelo tenístico protagonizado por Zendaya tiene nuevo tráiler

Rivales fue una de esas principales víctimas de la huelga de guionistas y actores que aplazaron varios proyectos de la fecha inicial de su estreno. Recordemos que por aquel entonces, los intérpretes no sólo no podían ejercer su profesión en rodajes o ensayos, sino que tampoco podían promocionar de ninguna forma sus futuros proyectos. Por eso, cuando el director Luca Guadagnino y la MGM (propiedad de Amazon Studios) se dieron cuenta de que tendrían que presentar en el Festival de Cine de Venecia la cinta sin Mike Faist, Josh O’Connor o Zendaya, decidieron que lo mejor era posponer a 2024 el esperado título. Por eso ahora, aprovechando que este triángulo amoroso tenístico, va a proyectarse en poco más de dos meses, desde el estudio han decidido sacar oficialmente su segundo tráiler.

Her Game. Her Rules. Watch the new trailer for #ChallengersMovie and see the film only in theaters April 26.

Head to Zendaya’s Instagram for an exclusive look at her personal video diaries from set. pic.twitter.com/DGeCGRUg1l

— MGM Studios (@mgmstudios) February 21, 2024