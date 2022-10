Zendaya ha entrenado durante meses al tenis para su nueva película titulada ‘Challengers’

Que la preparación física es algo que los actores se toman muy en serio es algo que a día de hoy, no debería sorprendernos. Algunos pasan los días en el gimnasio y a través de rutinas y dietas moldean el cuerpo perfecto para su papel. Más curioso y anecdótico es el trabajo de Zendaya en su primera colaboración con el cineasta Luca Guadagnino. La actriz ganadora de dos premios Emmy pasó tres meses trabajando para moverse como una profesional del tenis para Challengers, un drama romántico coprotagonizado con Mike Faist, intérprete conocido sobre todo por haber encarnado a Riff en el remake de West Side Story que Spielberg dirigió el año pasado.

En Challengers Zendaya es Tashi, una entrenadora de tenis que supervisa la carrera de su esposo Art (Faist). Cuando este, se encuentra en una mala racha, se ve obligado a jugar contra su mejor amigo de la infancia y exnovio de Tashi, Patrick (Josh O’Connor). Encendiendo de esta forma, un extraño y tenso triángulo amoroso. Guadagnino se encuentra ahora mismo promocionando Hasta los huesos: Bones and All. La cinta en la que vuelve a trabajar con Timothée Chalamet, años después de Call me by your name. El realizador siempre se ha caracterizado por sacar unas actuaciones brillantes, sobre todo de actores jóvenes. La última viva prueba de ello fue su fenomenal trabajo We Are Who We Are, la serie de HBO Max protagonizada por unos inconmensurables Jack Dylan Grazer y Jordan Kristine Seamón. Es por eso que realmente se espera de Challengers es el trabajo de su talentoso reparto, cualidad que el propio Guadagnino ha querido resaltar en su última entrevista con Variety, deshaciéndose en elogios para la protagonista de Euphoria: “Ella es maravillosa. Quiero decir, guau. Editamos la película y casi no usamos ninguno de los dobles. Ella es tan buena”.

La preparación física para el filme ha sido trabajada al milímetro para que los movimientos de este trío de actores replicasen al de tenistas profesionales que llevan toda la vida practicando el deporte. La producción contó con el exjugador Brad Gilbert como consultor para el proyecto y según el cineasta es “su primera comedia”, augurando que quizás su carga dramática no sea tan intensa como la mayoría de las obras de su filmografía y definiéndola como “bastante efervescente y sexy”. Challengers llegará a los cines el próximo 11 de agosto de 2023.