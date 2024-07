El reboot de ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ ya tiene a sus nuevas estrellas

Todavía queda un año para que podamos ver una nueva secuela de la saga Sé lo que hicisteis el último verano. Pero por supuesto, la producción de Sony Pictures ya está configurando su reparto y equipo. La major de origen japonés quiere repetir el éxito que la Paramount logró en 2022 con Scream, resucitando una franquicia otrora, muy complicada de reconstruir. Por suerte, el terror vive en estos instantes una época dorada y con los nuevos fichajes de la producción, parece que la compañía tiene muy claro como debe encaminarse esta secuela tardía.

Para empezar, ya sabemos que la historia recuperará a dos de sus protagonistas principales; Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt. Dos actores clave en esa trama de películas que en realidad, únicamente ha tenido tres entregas. Sé lo que hicisteis el último verano (1997), Aún se lo que hicisteis el último verano (1998) y Sé lo que hicisteis el último verano 3 (2006). La tercera parte ya fue un intento por parte de Sony para el resurgir del thriller de terror, funcionando como un remake bastante desastroso. El nuevo acercamiento negará la mayor, sin atender la existencia del último filme y centrándose en ser una continuación de las dos anteriores, donde por otro lado sí que aparecían tanto Prinze Jr. como Love Hewitt. Conocedora de la necesidad de alimentar la propiedad intelectual con una combinación de los personajes clásicos y de nuevas estrellas, ahora parece que proyecto podría tener a sus dos primeros fichajes estrella.

Sé lo que hicisteis…antes de este filme

Según varias fuentes norteamericanas los dos nombres que estarían a punto de firmar la incorporación a la IP serían Madelyn Cline y Camila Mendes. Dos jóvenes estrellas del cine adolescente que encajarían a la perfección en el reencuentro intergeneracional que promete ser la nueva e hipotética Sé lo que hicisteis el último verano 3. Sony lleva bastante tiempo buscando una continuación al ver como su principal competencia en el género resurgía y obtenía grandes números en la taquilla. Falta saber eso sí, si el grupo de fans de la propiedad intelectual de este asesino del pasado mantiene la misma fuerza que los amantes de Ghostface.

Por otra parte, Cline y Mendes no son los únicos nombres reconocidos que podrían unirse a la continuación, ya que también se habla de Sarah Pidgeon (Gotham), Tyriq Withers (Tell Me Lies), Jonah Hauer-King (La sirenita) como algunos de los intérpretes que estarían en conversaciones para incorporarse a la historia. La presencia de Mendes tendría todo el sentido del mundo, pues la encargada decentarse tras las cámaras en la película es Jennifer Kaytin Robinson, quien ya dirigió a la actriz estadounidense en Revancha ya. La propia Robinson escribe el nuevo guion junto a Leah McKendrick (M.F.A.) y Jeff Howard (Misa de medianoche).

A Cline la conocemos gracias a la popularidad que tuvo en 2020 la serie Outer Banks, mientras que en 2022, apareció como parte del reparto de estrellas de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. Mendes es otra estrella de la pequeña pantalla, la cual se convirtió en un rostro popular por Riverdale. Sin embargo, poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el celuloide gracias a combinar propuestas comerciales con productos autorales. Este 2024 participará en la adaptación de ‘La casa de Bernarda Alba’, junto a Danny Ramirez y Jenna Ortega y con la supervisión del sello A24.

¿Cuándo llegará a los cines?

No sabemos cuándo comenzará oficialmente su rodaje, pero Sony sí que ha puesto una fecha de estreno para la nueva Sé lo que hicisteis el último verano. El reboot estará en las salas españolas a partir del 18 de julio de 2025. El bajo presupuesto que suelen tener este tipo de proyectos sumado a las pocas complicaciones logísticas del mismo nos llevan a que sea bastante viable verla en esa fecha a pesar de que no hayan cerrado el casting todavía de forma oficial. En 2021, la franquicia tuvo una serie reboot creada por Prime Video que terminaría cancelándose.

La cinta original nos contaba la historia de un grupo de jóvenes que en verano, volvían de fiesta borrachos, atropellando a un hombre en una carretera desierta. Confundidos y asustados, deciden tirar el cadáver al mar. Un año después, uno de ellos recibe un mensaje anónimo en el que una persona asegura conocer lo que pasó el verano anterior. A partir de ese momento, un hombre con un abrigo de marinero y un garrió se dedicará a matarlos uno a uno.