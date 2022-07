La reacción de Hollywood a la muerte de James Caan: «Siempre quise ser como él»

Ayer a última hora conocimos el fallecimiento de James Caan, uno de los actores más prolíficos de Hollywood en la década de los 80 y los 90. Estuvo nominado al Oscar en 1973 por su papel de Sonny Corleone, quizás el rol más conocido de su carrera. Pero, más allá de El padrino, el neoyorquino protagonizó otras grandes historias de la gran pantalla como Misery o Ladrón y cumplió con su papel como director en Por justicia propia. Ahora, nos ha dejado a los 82 años y la industria llora completamente su pérdida:

“Jimmy era mi hermano ficticio y mi amigo de toda la vida. Es difícil creer que ya no estará en el mundo porque era tan vivo y audaz. Un gran actor, un director brillante y mi querido amigo. Lo voy a extrañar”, decía Al Pacino en un comunicado, quien fue su hermano pequeño en El padrino (James Caan era Sony, el hermano mayor de Michael en la cinta).

James Caan. Loved him very much. Always wanted to be like him. So happy I got to know him. Never ever stopped laughing when I was around that man. His movies were best of the best. We all will miss him terribly. Thinking of his family and sending my love. pic.twitter.com/a0q8rCP1Yl — Adam Sandler (@AdamSandler) July 7, 2022

Mientras, en Twitter Adam Sandler también se despedía de Caan, sintiéndose muy orgulloso de poder haberle conocido y compartir momentos con él: “Lo quería mucho. Siempre quise ser como él. Estoy tan feliz de haberle conocido. Nunca dejaba de reír cuando estaba cerca de ese hombre. Sus películas eran lo mejor de lo mejor”.

What a terrible and tragic loss. Jimmy was not just a great actor with total commitment and a venturesome spirit, but he had a vitality in the core of his being that drove everything from his art and friendship to athletics and very good times. pic.twitter.com/72b06VJGIi — Michael Mann (@MichaelMann) July 7, 2022

Michael Mann, quien dirigió al actor en Ladrón, también tuvo unas palabras sobre la profesionalidad y su manera de trabajar. “Qué terrible y trágica pérdida. Jimmy no era sólo un gran actor con un compromiso total y un espíritu emprendedor sino que tenía una vitalidad en el centro de su ser que impulsaba todo, desde su arte y amistad hasta el atletismo y los buenos momentos”, escribía el director de títulos como Heat o Collateral.

Very sad to hear the news that James Caan has died. Heartbroken for his family & his friends. Wonderful to know him & call him a pal. Jimmy was so supportive of Gary Sinise Foundation & my work w/ our veterans. He will be missed. Thank you my friend. Rest In Peace. God bless you pic.twitter.com/BJYJkSepOW — Gary Sinise (@GarySinise) July 7, 2022

Por último, Gary Sinise habló de su implicación con los veteranos de guerra: “Con el coraxón roto por su familia y sus amigos. Fue maravilloso conocerlo y llamarlo amigo. Jimmy apoyó mucho a la Fundación Gary Sinise y mi trabajo con nuestros veteranos de guerra. Lo extrañaremos. Gracias, amigo”.

James Caan tenía anunciado su participación en dos títulos Redemption y Acre Beyond the Rye, en los que finalmente no aparecerá. Sin embargo, sí que lo podremos ver en 2023 en la que será su última película, Gun Monkeys. El largometraje se encuentra en postproducción y en él, parecen otras figuras como Morena Baccarin y Pierce Brosnan.