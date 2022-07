Muere a los 82 años James Caan, el Sonny Corleone de ‘El Padrino’

El actor estadounidense James Caan, recordado por haber encarnado a Sonny Corleone, en la película El Padrino, ha fallecido a la edad de 82 años. Ha sido a través de las redes sociales, donde se ha informado a través de su propia cuenta su fallecimiento. «La familia aprecia las muestras de amor y las condolencias de corazón y pide que continúe el respeto a su privacidad durante este periodo difícil», se ha indicado.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022