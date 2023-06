¿Quién es el padre de Kiri en ‘Avatar: el sentido del agua’?

Avatar: el sentido del agua finalmente ya está en Disney +. La tercera película más taquillera de la historia llegó hace escasas horas a la plataforma del ratón, lo que convierte todo en un momento bastante apropiado para repasar algunos puntos de su historia. Desde luego, lo que trajo la secuela tardía es una buena cantidad de personajes nuevos, además de presentar a la cultura de los Metkayina y su especial relación con el agua. Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) tienen tres hijos biológicos; Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuk (Trinity Jo-Li Bliss). No contentos con eso, la pareja Na’vi además adopta al niño humano Spider (Jack Champion) y Kiri (Sigourney Weaver), la hija de su amiga, la Dra. Grace. Los orígenes de la mayoría de ellos están bastante claros, pero ¿de dónde sale el personaje al que encarna Weaver? ¿Quién es su padre?

(El siguiente artículo contiene spoilers de Avatar: el sentido del agua)

Al principio de la película, Sully vuelve a narrar en voz en off su historia, contándonos qué ha sido de ellos durante todo este tiempo. Así que el protagonista explica que en este periodo de tiempo de paz sin los humanos ha conseguido establecer una familia junto a su amada. Pero llega un momento en el que señala que Kiri sin saber nadie cómo, nace del cuerpo del personaje que Weaver interpretó en el primer largometraje, Grace. Esta murió después de recibir una bala del villano Quaritch. Intentando impedir su muerte, llevan a la doctora y a su avatar al árbol madre para intentar que esta pueda vivir en su cuerpo de alienígena. El experimento fracasa, pero es algo que sí que funcionará al final de la cinta con Jake.

Kiri es uno de los personajes más carismáticos que nos ha dejado El sentido del agua, alimentando uno de los mayores misterios de la película que de seguro, vertebrará la historia de las siguientes entregas. Cameron en el filme nos va dejando pistas a través de la especial conexión de Kiri con el planeta, teniendo una serie de poderes y habilidades únicas que todavía no es capaz de controlar.

Quién es el padre de la joven es una de esas preguntas que ha alimentado toda una serie de teorías, entre ellas que podría haber sido el Dr. Norm Spellman (Joel David Moore). Aunque no parece que el equipo del director canadiense vaya a gastar esa bala con algo que no vaya a tener unas implicaciones emocionales relevantes con el desarrollo de la historia. Por ello, lo más probable es que Kiri sea una creación e Eywa, el árbol madre que veneran los Na’vi. El ritual para resucitar a Grace no habría fallado del todo, trasfiriendo parte de la consciencia de la doctora a la joven, algo que explicaría por qué Kiri es interpretada de nuevo por Weaver.