El director James Gunn es el encargado de dirigir El escuadrón suicida, uno de los estrenos más esperados del verano. Su fichaje vino dado en parte por su despido de Guardianes de la galaxia 3 (aunque después Disney rectificó) y por el fracaso a nivel de crítica que supuso la anterior entrega dirigida por David Ayer en 2016. Gunn siempre interactúa con sus fans en twitter y en una de esas interacciones, mencionó a algunos de los villanos que terminó descartando para su escuadrón. Entre los 12 que el director señala el que no se encuentra es Deadshot, uno de los protagonistas de la película de David Ayer, pero ¿Por qué no aparece Will Smith, el actor que encarno al villano en esta segunda entrega?

En El escuadrón suicida, Will Smith era uno de los personajes con más protagonismo, junto a la Harley Quinn de Margott Robbie, no obstante de los dos solo la última repetirá su papel. La razón de la ausencia la ha explicado el productor de la película, Peter Safran. “Lo discutimos” aseguraba Safran a través de una entrevista ComikBook, sin embargo cree que el problema y la voluntad de todo fue una cuestión más de agenda que de otra cosa: “Sabíamos que teníamos que empezar a filmar en septiembre (2019) porque, francamente, sabíamos que probablemente antes que otras personas, James (Gunn) volvería y haría Guardianes (refiriéndose a Guardianes de la galaxia vol 3)”. Según sus declaraciones, Safran sabía que no podía perder a su nuevo director por esperar a Smith, con lo que fue una decisión sencilla.

“Era muy importante que empezáramos a filmar cuando empezamos a filmar y Will no estaba disponible, y eso hizo que todo fuera más fácil (…) ¿Qué vas a hacer? No está disponible. Así que también es bueno, ayuda a separarlo de la primera película de una mejor manera” sentenciaba el productor. Aunque no aparece Will Smith en esta especie de reboot, los que sí que volverán además de Margot Robbie serán Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman. Entre los nuevos miembros de la banda destacan Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi y en la parte del CGI, a King Shark le pone la voz Sylvester Stallone y la comadreja, a la que da vida Sean Gunn, el hermano del director.