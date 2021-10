El viernes 15 de octubre se estrena una de las series más esperadas de Netflix: la tercera temporada de You. Dos años después del estreno de la segunda temporada la plataforma de streaming estrena esta popular serie en octubre junto con la de Luis Miguel.

You es una original serie en octubre protagonizada por el actor Penn Badgley que interpreta a Joe Goldberg, un supuestamente joven amante de la literatura aparentemente normal, que se obsesiona con las mujeres y hace todo lo posible para acercarse a ellas.

La última temporada de You

En la última temporada Joe se enamora una mujer llamada Love que está tan perturbada como él. En esta tercera temporada veremos como Joe y Love han iniciado una nueva vida junto a Harry su hijo en común. Pronto el protagonista encontrará una nueva obsesión, una vecina y Joe pondrá en peligro la relativamente estable relación que tiene con Love. ¿Cómo reaccionará la madre de su hijo?

Según la sinopsis de Netflix: “En la tercera temporada, Joe y Love, que ahora están casados y tienen un bebé, se han ido a vivir a Madre Linda, un cálido enclave del norte de California donde están rodeados de empresarios tecnológicos privilegiados, mamás blogueras criticonas y biohackers famosos en Instagram. Joe se entrega a su nuevo papel de esposo y padre, pero teme la impulsividad letal de Love. Y, por otro lado, está su corazón. ¿Es posible que la mujer que ha estado buscando todo este tiempo viva justo al lado? Escapar de una jaula en un sótano es una cosa, pero ¿qué hay de la cárcel de un matrimonio de postal con una mujer que conoce todos tus trucos? Bueno, escapar de eso será mucho más difícil».

¿A qué hora se podrá ver la tercera temporada de You?

Según lo confirmado por plataforma de streaming los diez episodios de esta tercera temporada de You estarán disponibles en Netflix este viernes 15 de octubre. La única diferencia es la hora de estreno que cambia según el huso horario de cada país.

Los nuevos episodios de You estarán disponibles en Netflix a partir de las 9 de la mañana en España. Francia, Italia, Alemania o Suecia, al compartir mismo huso horario. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá otro horario: México, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá a las 02.00 AM, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico a las 03.00 AM y Argentina, Chile, Brasil y Uruguay a las 04.00 AM