Primeras imágenes de ‘YOU 3’, la inquietante serie que arrasa en Netflix

Netflix no deja de sorprender. Hace casi una semana la plataforma estadounidense reveló el estreno de la tercera temporada de ‘You’. Ficción protagonizada por Penn Badgley, quien interpreta a Joe Goldberg. Será el próximo 15 de octubre cuando los seguidores de la ficción podrán disfrutar de 10 nuevos episodios cargados de misterio y muchas sorpresas.

A través de una publicación en la que aparece un inquietante video con el protagonista de la trama preparando una tarta, así ha revelado esta noticia el grupo audiovisual. Además, también ha compartido unas imágenes de los capítulos que están por venir.

***Atencións spoilers***

«No esperábamos un niño y mentiría si dijera que me hace gracia la idea de un miniyó y que no será todo un reto», reflexiona el protagonista en el ‘teaser’ que ya han podido ver los seguidores de la serie que ha causado sensación. «Espero que sigas mis consejos y no mis pasos. Pero cambiaré por ti. Conseguiré que me admires y que te sientas orgulloso de llamarme papá», dice el personaje. Además, revela que pondrán Henry al pequeño después de decir: «Quiero un nombre con fuerza, pero no intimidante. Clásico, pero no corriente. Y, sin duda, literario, porque crecerás rodeado de libros».

De esta manera, comienza la cuenta atrás para volver a ver la curiosa trama en la que Joe se convierte en padre, vivirá en un nuevo barrio junto a Love Quinn -Victoria Pedretti- con la que ha formado una familia. Cada uno de ellos mostrarán su verdadera personalidad en un vecindario en el que desde luego, las apariencias engañan.

Cary -Travis Van Winkle- es un adinerado empresario del mundo del fitness que tendrá intenciones con la protagonista. Sherry -Shalita Grant- es una madre ‘influencer’ que se siente amenazada por Love, pero le dará la una curiosa bienvenida. También estará en los nuevos episodios, Matthew -Scott Speedman-, un exitoso director ejecutivo, marido y padre de familia. Sin embargo, es reservado y misterioso lo que levantará sospechas a lo largo de la trama. A esta lista se suma Ryan -Scott Michael Foster-, un soltero reportero de televisión que ha logrado superar sus adicciones, pero que esconde varios secretos.

Natalie -Michaela McManus-, es una vecina que acaparará la atención de Joe y que, además, está casada con un hombre con mucho poder. Theo -Dyland Arnold-, es un estudiante que no tiene muy buena relación con su padrastro. Marienne -Tati Gabrielle-, es una inteligente y discreta bibliotecaria que lucha cada día por tener una vida mejor. ¿Qué relación tendrán todos estos nuevos personajes? Para descubrirl habrá que esperar a octubre…